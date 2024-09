Borussia Dortmund: Kehl-Abschied? Sportdirektor spricht über seine Zukunft

Zu Beginn des Sommers gab es immer mal wieder lose Gerüchte um einen möglichen Abgang von Sebastian Kehl. Der Sportdirektor hatte sehr auf eine Beförderung zum Sportchef gehofft – doch letztlich machte Lars Ricken das Rennen und Kehl bleib Sportdirektor bei Borussia Dortmund.

Dass seine Ambitionen auf einen möglichen Sportchefposten weiter bestehen bleiben, ist kein großes Geheimnis. Verlässt er seinen Herzensklub also für ein anderes Projekt? Kehl selbst machte vor Kurzem deutlich: Er werde Borussia Dortmund kurzfristig nicht verlassen.

Borussia Dortmund: Kehl pocht auf weitere Jahre bei Schwarz-Gelb

Kehl wird auch in Zukunft die Geschicke beim BVB leiten und den Kader gemeinsam mit Sportchef Lars Ricken und Kaderplaner Sven Mislintat bauen. Das machte der 44-Jährige gegenüber „Sky“ deutlich. „Mir macht es riesengroßen Spaß, mit Nuri zu arbeiten. Er ist ein sehr kompetenter Trainer und eine tolle Persönlichkeit“, so Kehl.

„Wir haben hier etwas aufgebaut. Das weiter fortzuführen, würde mir großen Spaß machen. Wenn der Verein auf mich zukommt und mich weiterhin für wichtig hält, werden wir uns hinsetzen. Meine Liebe zu diesem Klub ist bekannt“, so der Sportdirektor weiter. Diese Aussagen sind deutlich: Kehl möchte beim BVB weitermachen.

++ Borussia Dortmund: Jetzt ist es offiziell! BVB verkündet Vertragsverlängerung ++

Kehls Vertrag läuft am Ende der laufenden Saison aus. Aufgrund der starken Transferphase in diesem Sommer hat er sich sowohl bei den Fans als auch bei den Verantwortlichen ein starkes Standing erarbeitet. In Kürze könnte also die Vertragsverlängerung folgen, wie Ricken erklärte.

Sammer auch weiter beim BVB?

„Bezüglich einer möglichen Vertragsverlängerung von Sebastian Kehl wird Lars Ricken im Sommer Gespräche aufnehmen“, hatte der BVB bereits im April angekündigt. Im Raum steht ein neuer Vertrag bis 2027 – bereits im Oktober könnten die Gespräche ein Ende finden.

Weitere News:

Auch das Arbeitspapier von BVB-Berater Matthias Sammer endet 2025. Vertraglich ist der 57-Jährige an Klub-CEO Hans-Joachim Watzke gebunden, der im Herbst nächsten Jahres aufhören wird. Es sei aber laut „Bild“ durchaus denkbar, dass Sammer auch nach Watzkes Ausscheiden weiter für Schwarz-Gelb tätig sein wird.