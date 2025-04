Borussia Dortmund: Leihgabe sorgt für Hammer – auch der BVB schaut genau hin

Während Borussia Dortmund im Saisonendspurt eine Aufholjagd auf die internationalen Plätze startet, geht es auch für viele Leihspieler des BVB andernorts um eine Menge. Das gilt auch für Sebastien Haller.

Der Stürmer, für den die Dortmunder Verantwortlichen einst 30 Millionen Euro auf den Tisch legten, ist derzeit an den FC Utrecht ausgeliehen. Dort sorgt der BVB-Flop nun für einen echten Hammer. Borussia Dortmund schaut genau hin.

Borussia Dortmund: Haller trifft gegen Ex-Klub

Hallers Leihe in Utrecht ist bislang als voller Erfolg zu betiteln. Der 30-Jährige ist unter Trainer Ron Jans gesetzt, kommt bis dato auf 15 Einsätze in den Niederlanden, in denen er fünf Tore erzielte und einen weiteren Treffer vorbereitete. Starke Zahlen des Ivorers, die man auch beim BVB zur Kenntnis nehmen dürfte.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Guirassy nicht zu halten? BVB-Star wird deutlich

Nun hat Haller mit Utrecht jedoch für einen weiteren Hammer gesorgt. Beim 4:0-Kantersieg gegen Ajax Amsterdam, seines Zeichens Tabellenführer der Eredivisie und Ex-Klub von Haller, setzte der Klub ein echtes Ausrufezeichen im Kampf um die internationalen Plätze – an dem auch Haller seine Aktien hatte. Mit seinem 1:0-Führungstreffer leitete die BVB-Leihgabe den Sieg im heimischen Stadion Galgenwaard ein.

Haller-Zukunft offen

Wie es mit dem Angreifer nach der Saison weitergehen wird, steht indes noch in den Sternen. Weil der FC Utrecht für seinen Stürmer keine Kaufoption besitzt, wird Haller zum jetzigen Zeitpunkt nach Dortmund zurückkehren. Dort steht er noch bis 2026 unter Vertrag. Eine erneute Leihe ist also nicht möglich.

Die Verantwortlichen des BVB stehen also vor der Frage: Behalten oder verkaufen? Trotz Hallers zuletzt guter Leistungen wäre alles andere als ein Abgang des 30-Jährigen wohl eine Überraschung. Bei Schwarz-gelb gehört der Rechtsfuß zu den Top-Verdienern.