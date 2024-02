Borussia Dortmund: Emotionale Star-Rückkehr nach Dortmund – „Hat er sich verdient“

Die letzten Wochen und Monate waren für ihn nicht leicht. Sebastien Haller verlor bei Borussia Dortmund seinen Stammplatz (hier mehr lesen), musste der längst überstandenen Krebserkrankung doch nochmal Tribut zollen. Nach seinem Wunder-Comeback in der ersten Jahreshälfte 2023 fiel er in ein Leistungsloch.

Den Kopf frei sollte er in der Heimat beim Afrika-Cup bekommen. Fitness, Spielminuten und Erfolgserlebnisse sollte er sammeln. Das gelang dem Stürmer von Borussia Dortmund – und wie. Jetzt gab es die emotionale Rückkehr ins Ruhrgebiet.

Borussia Dortmund: Haller gebührend empfangen

Schon vor dem Finale gegen Nigeria hatten die Spieler des BVB einen Gruß an ihren Kollegen gesendet und auf dem Dortmunder Trainingsgelände mit einer Flagge der Elfenbeinküste posiert. Das Daumendrücken half.

Am Donnerstag kehrt der frisch gebackene Afrika-Cup-Sieger zurück nach Dortmund – und wurde gleicher mit der nächsten Sieger-Party empfangen. Spieler und Betreuer hatten sich im Trainingszentrum versammelt und empfingen Haller mit lautem Jubel. Borussia Dortmund hatte selbst Konfettimaschienen mit grün-weiß-orangenem Inhalt aufgefahren, um Haller zu begrüßen.

Entscheidendes Tor

Nach einem schwierigen Start ins Turnier, Haller fehlte zunächst verletzt, war der Angreifer zum Helden geworden. Im Finale erzielte er mustergültig das spielentscheidende 2:1 für die Ivorer und sorgte damit für den Titel im eigenen Land.

Der Jubel kannte anschließend keine Grenzen mehr. In einem TV-Interview weinte Haller hemmungslos – so viel Druck fiel in diesem Moment von seinen Schultern. Den Schwung will er jetzt mit nach Dortmund nehmen.

Borussia Dortmund: Fans gerührt

Videos vom Empfang postete der BVB auf seinen Social-Media-Kanälen – und rührte damit auch einige Fans. „Sei ihm sehr gegönnt, er hat es verdient!“, kommentierte einer auf „X“. „Einfach unglaublich“, schrieb ein anderer, und: „Ich liebe es.“

Ob Haller nach seiner Rückkehr zu Borussia Dortmund schon am Samstag im Kader gegen Wolfsburg steht, bleibt allerdings abzuwarten. Trainer Edin Terzic hatte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel die Erwartungen noch gebremst.