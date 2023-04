Borussia Dortmund: Watzke reagiert deutlich auf Schiri-Wut – „Nicht im Ansatz tolerieren“

Die Bundesliga ist spannend wie nie – und die Nervenkostüme der Protagonisten werden dünner. Borussia Dortmund stand sich gegen den VfL Bochum mal wieder selbst im Weg. Im Anschluss wurde allerdings nur über Schiedsrichter Sascha Stegemann diskutiert.

In zwei Fällen hatte er Borussia Dortmund potentielle Elfmeter verweigert (hier alle Hintergründe). Für heftige Reaktion sorgte die Tatsache, dass der VAR nur bedingt eingriff. Nach der Partie musste sich Stegemann einiges anhören, was auch unter die Gürtellinie ging. Jetzt meldet sich Hans-Joachim Watzke zu Wort.

Borussia Dortmund: Fan-Wut kocht hoch

Die Szene um das vermeintliche Foul an Karim Adeyemi erhitzt an den Tagen nach dem kleinen Revierderby die Gemüter. Der BVB fühlte sich am Freitagabend verschaukelt. Allen voran Trainer Edin Terzic hatte mit Schiri Stegemann ein Hühnchen zu rupfen.

Am Tag danach entschuldigte sich der Offizielle und räumte Fehler in der Kommunikation zwischen ihm und dem Kölner Keller ein. Während die Verantwortlichen von Borussia Dortmund das hinnahmen, beruhigte das die Fans nur wenig. In den sozialen Netzwerken sah er sich wüsten Beschimpfungen ausgesetzt.

Watzke stellt sich vor Stegemann

Menschen bei Social Media zu beleidigen, ist zu einer Unart der modernen Gesellschaft geworden. Hier kann man sich gut hinter seiner Tastatur verstecken und austeilen. Die Anfeindungen gegenüber Stegemann verurteilt Geschäftsführer Watzke am Sonntag aufs Schärfste.

Sascha Stegemann diskutiert mit den Dortmundern. Foto: IMAGO/Uwe Kraft

„Liebe Fußballfans, wir alle sind natürlich nach wie vor sehr enttäuscht“, ließ der Boss von Borussia Dortmund in einem Statement verlauten. Man habe mit dem Offiziellen gesprochen. „Er hat uns anschließend versichert, wie leid es ihm tut. Damit ist die Sache für uns erledigt“, so Watzke.

Borussia Dortmund: Ansage an die Fans

Deutlich appelliert er an die Anhängerschaft der Schwarz-Gelben, es nun auch gut sein zu lassen. Zudem verurteilt er jegliche Beleidigungen. „Anfeindungen jeder Art, Verunglimpfungen oder Drohungen, sei es persönlich oder anonym über Social-Media-Kanäle, können wir – aller Enttäuschung zum Trotz – aber nicht einmal im Ansatz tolerieren“, donnert Watzke.

Im Meisterkampf muss Borussia Dortmund jetzt wieder auf einen Patzer von Bayern München hoffen. Der Rekordmeister spielt am Sonntag in Berlin (Anpfiff: 15.30 Uhr).