Borussia Dortmund – SC Freiburg: Schock vor Anpfiff! Jetzt steht es fest

Nach der Länderspielpause wartet in der Partie Borussia Dortmund – SC Freiburg ein hartes Stück Arbeit auf die Mannschaft von BVB-Trainer Nuri Sahin. Gegen den Tabellenfünften aus dem Breisgau muss ein Sieg her, will man den Anschluss nach oben halten.

Der BVB wird dabei vor allem auf seine Heimstärke bauen: Zuhause ist man in dieser Saison bislang noch ohne Punktverlust. Nun muss der Revierklub im Spiel Borussia Dortmund – SC Freiburg jedoch einen herben Rückschlag hinnehmen. Ein Star wird überraschend nicht dabei sein – alle BVB-Fans dürften genau hinschauen!

Borussia Dortmund – SC Freiburg: BVB ohne Guirassy

Das hatte sich nicht gerade angedeutet: Serhou Guirassy wird die Begegnung gegen den SC Freiburg verpassen. Der Guineer kommt in seiner Premierensaison beim BVB bereits auf 13 Scorerpunkte in 13 Pflichtspieleinsätzen, erweist sich schon früh als Lebensversicherung in einem insgesamt enttäuschendem Dortmunder Saisonstart.

Die bittere Nachricht jetzt: Dem 28-Jährigen plagt ein Infekt, das hat der BVB offiziell vor Anpfiff bestätigt, Die Trainingseinheiten am Donnerstag und Freitag hat Guirassy bereits verpasst. Nun haben sich wohl auch die letzten Dortmunder Hoffnungen auf eine Blitz-Rückkehr des Torgarants zerschlagen. Der Sommerneuzugang hinterlässt eine große Lücke im Dortmunder Sturm.

Malen rückt in die Startelf

Durch den Ausfall von Guirassy könnte nun die Stunde von Donyell Malen schlagen. Der Niederländer hatte zuletzt unter Nuri Sahin keinen leichten Stand und saß häufig nur auf der Ersatzbank. Gegen den SC Freiburg steht der 25-Jährige in der Startelf und kann wieder zeigen, was er drauf hat.

Neben Malen werden auch viele Blicke auf Maximilian Beier gerichtet sein. Der BVB-Sommerneuzugang kam zuletzt immer besser in Fahrt und könnte gegen die Freiburger wichtig sein, nachdem Guirassy nun ausfällt.