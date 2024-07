Borussia Dortmund: Möglicher Sancho-Ersatz? IHN sollte der BVB auf dem Zettel haben

Die Chancen ohnehin schlecht, jetzt gibt es allerdings nichts mehr, woran sich die Fans von Borussia Dortmund klammern können. Jadon Sancho wird nicht noch einmal ins Ruhrgebiet zurückkehren. Den letzten offiziellen Hinweis dazu gab es zum Trainingsauftakt am Donnerstag (11. Juli, hier mehr dazu erfahren).

Mehr denn je stellt sich die Frage, wen Borussia Dortmund als Nachfolger für den Flügelflitzer verpflichten könnte. Ein geeigneter Kandidat aus dem englischen Fußball sucht gerade händeringend nach einem neuen Klub. Er war sogar schon beim BVB im Gespräch.

Borussia Dortmund: Summerville sucht neuen Klub

Die Trauer bei Leeds war groß. Mitte Mai trat der englische Zweitligist gegen den FC Southampton an, kämpfte um den Aufstieg in die Premier League. Mit auf dem Platz stand auch Crysencio Summerville. Der 22-jährige Niederländer kickt seit drei Jahren für Leeds, war in der vergangenen Saison der erfolgreichste Torjäger und ist der teuerste Spieler im Kader.

Allerdings konnte auch er nichts gegen die 0:1-Niederlage gegen Southampton ausrichten. Während die „Saints“ aufstiegen, bleibt Leeds zweiklassig. Was für den Verein gilt, gilt nicht aber zwingend für die Spieler. Summerville strebt nach erstklassigem Fußball. Und hier könnte Borussia Dortmund ins Spiel kommen.

BVB als Abnehmer?

Als Zweitligist hat Leeds nicht gerade viele sportlichen Argumente auf seiner Seite. Der BVB dagegen umso mehr. Man sucht nach einem Nachfolger für Stammspieler Sancho – kann also Spielzeit garantieren. Zudem spielt man in der ersten Liga und der Champions League. Das Erreichen des Finales ebenjener hat dem internationalen Vereinsansehen zudem auch geholfen.

Seine Torgefahr untermauert außerdem, dass er dem BVB weiterhelfen könnte. Summerville steht in Leeds bis 2026 unter Vertrag. Sein Marktwert wird auf rund 20 Millionen Euro beziffert. Alles in allem dürfte er günstiger zu haben sein als Sancho.

Borussia Dortmund war schon mal dran

Zudem ist Summerville für die Verantwortlichen des BVB kein Unbekannter! Schon im vergangenen Jahr kamen Gerüchte auf, wonach der Spieler im Visier der Schwarz-Gelben gelandet sei. Ein Wechsel kam bekanntermaßen nicht zustande. Vielleicht bemüht sich Dortmund jetzt nochmal, nachdem ein Kaderplatz frei geworden ist.