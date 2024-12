BVB-Star vor ungewisser Zukunft – was wird jetzt aus IHM?

Bei Borussia Dortmund wurde er im Sommer aussortiert, verließ den Klub per Leihe. Am Sonntag (22. Dezember) kam es nun zum Wiedersehen. Salih Özcan traf mit dem VfL Wolfsburg auf seine alten Teamkollegen, auf seinen Stammklub.

Zunächst saß der BVB-Star allerdings auf der Bank – wieder einmal. Özcan konnte sich bei den Wolfsburgern bislang nicht durchsetzen. Ein Verbleib über die Saison hinaus scheint zurzeit unrealistisch. Seine Zukunft ist ungewiss.

BVB-Star Özcan: Wolfsburg-Leihe bislang ohne Erfolg

Nach der Verpflichtung von Pascal Groß war für Özcan bei Borussia Dortmund kein Platz mehr im Kader. Gerüchte gab es im Sommer einige, schließlich wurde es aber eine Leihe. Der VfL Wolfsburg schlug zu, sicherte sich für ein Jahr die Dienste des 26-Jährigen.

Bei den „Wölfen“ kommt Özcan unter Trainer Ralph Hasenhüttl aber nur selten zum Zug. Er steht zwar schon bei 12 Einsätzen, stand allerdings nur drei Mal in der Startelf. Zuletzt saß er sogar zwei Spiele in Folge über 90 Minuten auf der Bank. Gegen den BVB wurde er eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt.

Ein Verbleib in Wolfsburg scheint derzeit ausgeschlossen. Über eine Kaufoption oder gar Kaufpflicht ist nichts bekannt. Özcan machte zuletzt ohnehin deutlich, dass er mit der Spielzeit in Wolfsburg unzufrieden ist und dass er im Sommer zum BVB zurückkehren wird. „Fakt ist: Ich habe noch ein Jahr Vertrag in Dortmund und im Sommer werde ich auf jeden Fall wieder zurück sein“, so der 26-Jährige gegenüber den „Ruhr Nachrichten“.

Verkauf im Sommer?

Dass er bei Borussia Dortmund ab nächsten Sommer wieder mehr Chancen auf Einsatzzeit hat, ist unwahrscheinlich. Sein Vertrag läuft noch bis 2026, damit müsste der BVB ihn im Sommer verkaufen, um noch eine ordentliche Ablösesumme einzustreichen. Dies gilt aktuell auch als das wahrscheinlichste Szenario.

Interesse gab es schon im vergangenen Sommer immer wieder einmal aus der Türkei, die Top-Klubs Galatasaray und Besiktas Istanbul sollen ihn auf dem Zettel haben. Das könnte für den Deutsch-Türken das nächste Ziel sein.