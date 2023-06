Borussia Dortmund: Irres Drama bei Länderspiel – BVB-Star voll dabei

Die Länderspiele in der Sommerpause bringen jede Menge Action mit sich. Und ausgerechnet die Nationalspieler von Borussia Dortmund scheinen das Drama anzuziehen. Das bekam nach Giovanni Reyna nun auch Salih Özcan zu spüren.

Özcan ist derzeit mit der türkischen Nationalmannschaft unterwegs und versucht die EM-Qualifikation klarzumachen. Am Freitag traf die Türkei auf Lettland. Es entwickelte sich ein unfassbares Drama, welches der Profi von Borussia Dortmund aus nächster Nähe miterlebte.

Borussia Dortmund: Özcan erlebt verrückte Schlussphase

Gegen die Letten ging die Türkei eigentlich als haushoher Favorit ins Spiel. Jedoch entwickelte sich eine enge Partie. Als BVB-Profi Özcan in der 78. Minute eingewechselt wurde, stand es lediglich 2:1 für die Türken. Was folgte, war ein Drama in drei Akten.

Der erste Akt gehörte Lettlands Edurads Emsis. Der Mittelfeldspieler hatte kurz nach dem Seitenwechsel den Ausgleich erzielt, war allerdings auch schon Gelb vorbelastet. Nach einem erneuten Foul flog er mit Gelb-Rot vom Feld. Damit war die Partie eigentlich geritzt – hätte man meinen können.

Last-Minute-KO

Borussia-Dortmund-Profi Özcan und seine Nationalmannschaftskollegen mussten mit ansehen, wie Lettland in der vierten Minute der Nachspielzeit plötzlich zum Ausgleich kam! Einen langen Ball bekam die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz nicht verteidigt. Die Letten staubten ab und glichen aus.

Jubelsprünge auf den Rängen waren die Folge. Die heimischen Fans zündeten Pyro, jubelten über einen vermeintlichen Punkt. Doch den Schlusspunkt setzt Irfan Can Kahveci, der wenige Sekunden später einen Torwart-Patzer ausnutzte und die Türkei in der 96. Minute zum Sieg köpfte.

Borussia Dortmund: Özcan träumt

Der Jubel kannte keine Grenzen, schließlich wäre ein erneuter Punktverlust im Fernduell mit Kroatien und Wales schädlich gewesen. Weil Wales zeitgleich aber auch gegen Armenien verlor, springen Özcan und Co. zeitweise an die Spitze der Gruppe D.

Damit darf der Spieler von Borussia Dortmund weiterhin von der EM-Teilnahme im kommenden Jahr in Deutschland träumen. Özcan bestritt gegen Lettland bereits sein 10. Länderspiel.