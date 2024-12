Wende bei Borussia Dortmund? Sahin macht deutliche Ansage

Wirklich zufrieden ist bei Borussia Dortmund mit der ersten Saisonhälfte niemand. Platz sechs in der Bundesliga ist zu wenig für die Ansprüche des BVB. Vor allem die dramatische Auswärtsschwäche bereitete immer wieder Sorgen, aber auch das große Verletzungspech.

In den vergangenen Monaten musste Borussia Dortmund immer wieder auf zahlreiche Leistungsträger verzichten. Über die Winterpause soll der Kader nun aber fast wieder komplett werden. Für Trainer Nuri Sahin ist das ein entscheidender Punkt.

Borussia Dortmund: Rückkehrer machen Sahin Hoffnung

Gegen den VfL Wolfsburg musste Sahin wieder einmal auf drei Stammkräfte verzichten. Neben dem Langzeitverletzen Niklas Süle und Julian Ryerson fiel auch Marcel Sabitzer aus. Dafür wieder mit dabei: Julian Brandt und Waldemar Anton.

Brandt stand gleich in der Startelf und war mit einem Treffer und einer Vorlage auch entscheidend am Sieg beteiligt. Anton kam in der 64. Minute rein und verteidigte den Vorsprung erfolgreich mit.

„Wenn du einen Waldi reinholen kannst, was wir in den letzten Wochen leider nicht konnten. Er verteidigt Dinger weg. Und er hat Leadership gezeigt“, stellte Nuri Sahin danach fest. Und mit Blick auf die zweite Saisonhälfte macht dem BVB-Trainer das Hoffnung.

„Wenn ich meinen Kader zurückhabe, sind wir gut“

Von Sahin gibt’s deswegen eine deutliche Ansage: „Das soll keine Ausrede sein, ist aber auch Teil der Wahrheit: Wenn ich meinen Kader zurückhabe, sind wir gut.“ Nach der Winterpause sollten Julian Ryerson und Marcel Sabitzer ebenfalls wieder mit dabei sein.

Süle wird allerdings mit einem Syndesmosebandriss noch für mehrere Wochen ausfallen. Und auch auf Pascal Groß muss Sahin im neuen Jahr erst einmal verzichten. Der Mittelfeldspieler ist nach seiner Notbremse gegen Wolfsburg für zwei Spiele gesperrt worden.