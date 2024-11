Borussia Dortmund: Nackenschlag für BVB-Star – ausgerechnet der Teamkollege ist schuld

Enttäuscht standen sie am Sonntagabend (17. November) auf dem Rasen. Die Nationalmannschaft Österreichs hatte in der Nations League gerade 1:1 gegen Slowenien gespielt. Auch Marcel Sabitzer von Borussia Dortmund konnte in diesem Spiel wieder mitwirken.

Mit dem Ergebnis war letztlich allerdings keiner glücklich. Niedergeschlagen nahmen Sabitzer und Co. wahr, was 1.350 Kilometer von Wien entfernt in Oslo passiert. Dort sorgte ein weiterer Star von Borussia Dortmund für einen Paukenschlag.

Borussia Dortmund: Ryerson sticht Sabitzer aus

Zeitgleich zu den Österreichern und Slowenen hatten die Gruppenkonkurrenten aus Norwegen und Kasachstan das letzte Duell der Nations League Gruppe ausgetragen. Neben Star-Stürmer Erling Haaland stand dabei auch Dortmunds Julian Ryerson auf dem Rasen. Und die Nordmänner enttäuschten nicht.

+++ Auch spannend: Irres Gerücht um Türkei-Star! Löst er ein großes BVB-Problem? +++

Hatte man das erste Duell gegen Kasachstan mit einem 1:1 noch in den Sand gesetzt, brannte dieses Mal gar nichts an. 5:0 hieß es am Ende aus norwegischer Sicht. Erling Haaland schnürte einen Dreierpack. Auch Alexander Sörloth und Antonio Nusa fanden den Weg ins Tor. Der Jubel war anschließend groß.

Mit den Ergebnissen am Sonntagabend war klar: Norwegen sichert sich den Gruppensieg vor Österreich! Im internen Duell von Borussia Dortmund zieht Sabitzer gegenüber Ryerson den Kürzeren.

Österreich bekommt zweite Chance

Die Norweger steigen damit direkt in die A-Liga der Nations League auf und sichern sich womöglich eine zweite Chance auf die WM-Qualifikation, sollte man dort in den kommenden Monaten nicht liefern können.

+++ Dortmund verkündet Trennung! Fans fallen aus allen Wolken +++

Besonders bitter ist das für Österreich, weil man vor dem abschließenden Spieltag noch auf dem ersten Platz gelegen hatte. Noch im Oktober hatte man Norwegen 5:1 abgefertigt. Gegen Slowenien hätte es nur einen Sieg gebraucht – doch Adam Gnezda Cerin machte diesen in der 81. Minute zunichte.

Noch mehr Nachrichten liest du hier:

Jetzt geht es für die Ösis um Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Sabitzer in die Nations-League-Playoffs. Dort bekommt man gegen einen Gruppendritten aus den A-Ligen eine zweite Chance auf den Aufstieg.