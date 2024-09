Borussia Dortmund: Sabitzer bedient – DAS hat sich der BVB-Star ganz anders vorgestellt

Bei Borussia Dortmund ist er ein wichtiger Eckpfeiler – und auch aus der Nationalmannschaft ist Marcel Sabitzer nicht wegzudenken. Während er mit dem BVB einen soliden Saisonstart hinlegte, läuft es mit Österreich allerdings überhaupt nicht gut.

Der Start in die Nations League gingt für die Alpenländer und ihren Kapitän von Borussia Dortmund gründlich in die Hose. Schon jetzt steht man mit dem Rücken zur Wand. Dabei halten viele Experten und Fans so große Stücke auf die aktuelle Generation des Nachbarlands.

Borussia Dortmund: Frust bei Marcel Sabitzer

An ihm hat es erneut nicht gelegen. Schon gegen Slowenien war Marcel Sabitzer einer der besten Österreicher auf dem Platz, trieb sein Team an – und musste sich am Ende doch mit einem wenig beglückenden 1:1 zufriedengeben. Kein Katastrophenstart, aber dennoch zu wenig für die ambitionierte Elf von Trainer Ralf Rangnick.

Zu einem Katastrophenstart wurde es nun trotzdem. In der zweiten Partie der aktuellen Länderspielpause sollt ein Sieg gegen Norwegen her. Mit Haaland, Ödegaard & Co. wird bei den Skandinaviern, wie auch in Österreich, aktuell von einer „goldenen Generation“ gesprochen. Beide konnten das aber noch nicht ummünzen. Die „Ösis“ galten bei der EM als Geheimfavorit, schieden früh aus. Die Norweger hatten nicht einmal die Qualifikation geschafft.

Remis in Slowenien, Pleite gegen Norwegen

Das direkte Duell in der Nations League komplettierte den Fehlstart für Sabitzers Team. Der Mittelfeld-Star von Borussia Dortmund konnte den frühen Rückstand zwar ausgleichen. Dann aber kam Ex-BVB-Star Erling Haaland und schoss Norwegen in der Schlussphase zum Sieg. Eine bittere Pille für „Sabi“, der in der B-Liga des noch jungen Wettbewerbs nun mit einem Punkt gemeinsam mit Kasachstan am Tabellenende steht.

Noch sind vier Spiele zu spielen – doch nach Aufstieg in die Top-Liga riecht nach dem bitteren Start nicht viel. Doppelt bitter: Auch mit Blick auf die Qualifikation für die WM 2026 ist es ein erster Rückschlag für den BVB-Star und sein Team. Die Nations League ist einer von zwei Wegen, sich für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada zu qualifizieren.