Borussia Dortmund: Rummenigge bohrt in BVB-Wunde – fieser Seitenhieb aus München

Borussia Dortmund erlebt in der Bundesliga eine Saison zum Vergessen. Nach 23 Spielen ist man auf dem zehnten Platz selbst von sämtlichen Minimalzielen weit entfernt. Während die BVB-Fans leiden, hat man in München gut lachen.

Über Jahre war Borussia Dortmund der einzige Klub, der den Rekordmeister ärgern konnte. Diese Zeiten sind seit letzter Saison vorbei. Bayerns Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge reibt jetzt mächtig Salz in die Wunde.

Borussia Dortmund verliert Status

Sie waren mehrmals nah dran, den Bayern die Meisterschale zu entreißen. Doch am Ende war es Bayer Leverkusen, die die Vormachtstellung der Münchener nach elf Titeln in Folge brechen konnte. In einer Saison, die der BVB nur als Fünfter in der Liga abschloss.

Auch in diesem Jahr sind Bayern München und Bayer Leverkusen für Borussia Dortmund außer Reichweite. Der Eindruck verfestigt sich, dass der BVB seinen Status als Spitzenteam und Nummer 2 in Deutschland verloren hat. Und wenn es nach Rummenigge geht, holt man sich diesen auch nicht so schnell zurück.

Rummenigge mit Seitenhieb gegen Dortmund

18 Punkte lag der BVB vor dem 24 Spieltag hinter Bayer Leverkusen, gar 26 hinter dem FC Bayern München. Grund genug für den langjährigen Bayern-Boss in der BVB-Wunde zu bohren. „Leverkusen hat Borussia Dortmund inzwischen abgelöst, ganz klar“, sagte Rummenigge der „Abendzeitung“.

„Das wird die Mannschaft sein, die uns wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren am meisten fordert national“, sagt er über Leverkusen und spricht dem BVB damit die Konkurrenzfähigkeit für die Zukunft ab.

Ob seine Prognose so eintreten wird? Das bleibt abzuwarten. Bei den Dortmundern bahnt sich im Sommer ein größerer Umbruch an (hier mehr lesen). Vielleicht startet der Verein dann ja wieder durch.