Borussia Dortmund: Can und Brandt zittern – brisante Entscheidungen stehen bevor

Ein Umbruch bei Borussia Dortmund im Sommer ist unumgänglich. Die Frage ist nur: Wie heftig fällt er aus? Auch wenn die Mannschaft zuletzt eine 6:0-Gala gegen Union Berlin feierte, täuscht das nicht über eine streckenweise katastrophale Saison hinweg.

Daher wird bei Borussia Dortmund nach der aktuellen Spielzeit einiges auf dem Prüfstand stehen. Das betrifft offenbar auch zwei der Leitwölfe des Teams. Die Zukunft von Emre Can und Julian Brandt ist keinesfalls in Stein gemeißelt.

Borussia Dortmund muss sich entscheiden

In dieser Rückrunde kann es Sebastian Kehl in Sachen Vertragsverlängerungen noch entspannt angehen lassen. Lediglich die Verträge der beiden U23-Keeper Marcel Lotka (hier mehr zu ihm lesen) und Silas Ostrzinski laufen Ende Juni aus. Und doch steht der BVB-Sportdirektor vor einer entscheidenden Frage: Was machen mit den großen Stars, die aber nicht so richtig performen?

2026 laufen unter anderem die Verträge von Emre Can, Julian Brandt und Niklas Süle aus – allesamt Top-Verdiener bei Borussia Dortmund. Die Frage ist: Will der BVB sie behalten, oder nutzt man im Sommer die letzte Möglichkeit und macht die Spieler auf dem Transfermarkt zu Geld?

Gespräche liegen noch auf Eis

Insbesondere beim Führungsduo ist man sich darüber aktuell wohl uneins. So berichtet die „Bild“, dass sich die Verantwortlichen bei der Zukunft Cans derzeit unentschlossen seien. Ähnliches berichtet die „WAZ“ in Sachen Julian Brandt.

Ein entscheidender Faktor dürfte in beiden Fällen sein, ob es der BVB noch nach Europa schafft oder nicht. Nur dann sind genügend Einnahmen da, um die gutdotierten Stars zu halten. Allerdings müssen diese in den kommenden Wochen und Monaten auch auf dem Feld beweisen, dass sie sich einen neuen Vertrag verdient haben.

In der Bundesligatabelle steht Borussia Dortmund aktuell nur auf dem 10. Platz, sechs Punkte hinter dem internationalen Geschäft. Immerhin: Schließt man auf Platz 6 auf, der zur Teilnahme an der Conference League berechtigt, wäre es nach aktuellem Stand (ein Punkt mehr) nicht weit bis zur Champions League.