Borussia Dortmund: Rückrunden-Desaster? BVB-Bosse in großer Sorge

„Endlich ist die Hinrunde zu Ende“, werden sich viele Fans von Borussia Dortmund wohl gedacht haben. Es waren furiose Monate, die hinter dem BVB liegen. Verletzungspech, schlechte Ergebnisse und katastrophale Auswärtsspiele.

Die Hoffnung ist deshalb groß, dass es in der Rückrunde wieder besser läuft. Doch bei den Verantwortlichen von Borussia Dortmund gibt es große Sorgen. Vor allem beim Blick auf den Spielplan.

Borussia Dortmund: Bosse in Sorge

Zu Hause hui, auswärts pfui. So in etwa kann man die Hinrunde von Borussia Dortmund zusammenfassen. Im Signal-Iduna-Park glänzte die Mannschaft von Nuri Sahin oftmals, zauberte sogar größtenteils. In gegnerischen Stadien allerdings sah das ganz anders aus. Plötzlich waren die BVB-Stars nicht mehr wiederzuerkennen – im negativen Sinne.

Auch interessant: Borussia Dortmund zittert schon! Bayern will nicht nur Gittens haben

Und genau hier haben die Verantwortlichen große Sorgen. Die Bosse haben im Rahmen eines halbjährlichen Meetings die Hinrunde zusammengefasst und den Blick auf die kommenden Aufgaben gerichtet. Kopfschmerzen bereiten Lars Ricken und Co. vor allem die Auswärtsspiele.

Gegen Eintracht Frankfurt (17. Januar), RB Leipzig (15. März), Bayern München (12. April) und Bayer Leverkusen (10. Mai) müssen die Schwarzgelben auswärts ran. Ausgerechnet bei vier Top-Klubs, für die es in der Hinrunde deutlich besser lief als für den BVB.

Winter-Transfers beim BVB?

Aber auch in der Champions League stehen noch wichtige Spiele an, wo es für Borussia Dortmund immerhin etwas positiver aussieht. Der direkte Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse ist zum Greifen nah.

Dann wäre da noch die hohe Anzahl an Verletzten. Nuri Sahin standen phasenweise etliche Leistungsträger verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Deshalb sollen sich Lars Ricken, Sebastian Kehl und die anderen Verantwortlichen nun auf dem Transfermarkt nach Neuzugängen umschauen. Das Problem: Sie müssen mit einem besonders üppigen Budget auskommen.

Mehr Nachrichten für dich

Daher sind Hammer-Transfers wohl nicht möglich. Viel mehr könnte der BVB Spieler für die restliche Rückrunde ausleihen. Vom 1. Januar bis zum 3. Februar 2025 haben die Vereine die Möglichkeit, sich zu verstärken.