Borussia Dortmund: Star lässt keinen Zweifel über Zukunft – diese Worte sind eindeutig

Borussia Dortmund steht kurz vor dem Start in die neue Saison. Nach der gelungenen Generalprobe gegen Aston Villa (2:0) steht am kommenden Samstag (17. August) das erste Pflichtspiel im DFB-Pokal gegen Phönix Lübeck an.

Im kommenden Fußballjahr soll es für Borussia Dortmund deutlich besser laufen, als in der Vorsaison – zumindest in der Bundesliga. Dabei helfen soll nicht nur der neue Trainer Nuri Sahin, sondern auch zahlreiche Neuzugänge. Ein Rückkehrer könnte wiederum auch Furore sorgen!

Borussia Dortmund: Reyna deutet BVB-Verbleib an

Giovanni Reyna galt lange als hoffnungsvolles Talent beim BVB. Ganz erfüllen konnte er die hohen Erwartungen an ihn jedoch nie – ihm blieb häufig nur die Rolle des Edeljokers. Folgerichtig wurde der US-amerikanische Nationalspieler im vergangenen Januar an Nottingham Forrest ausgeliehen. Nach gerade einmal zehn Einsätzen in England ist Reyna nun wieder in Dortmund zurück – und jetzt?

Auch interessant: Borussia Dortmund: Nach Rothe-Abgang – Ricken verkündet faustdicke Überraschung

Ein Verbleib des 21-Jährigen erscheint zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich. Denn auf „Instagram“ postete der offensive Mittelfeldspieler nach dem Testspiel gegen Aston Villa ein Bild von sich mit der Unterschrift „Zurück im besten Stadion der Welt! Die neue Saison kann kommen“. Ein Abflug aus Dortmund hört sich anders an.

Reyna winkt wohl erneut nur die Bank

Der gebürtige Engländer wird sich vorerst aber wohl keine allzu großen Hoffnungen auf einen Startplatz machen dürfen. Mit Karim Adeyemi, Julian Brandt, Jamie Gittens und Marcel Sabitzer stehen wohl gleich mehrere Akteure auf Reynas Position in der Hierarchie vor dem 21-Jährigen.

Mit dem US-Amerikaner hat BVB-Trainer Sahin aber dennoch einen guten Joker in der Hinterhand. Und wer weiß: Vielleicht gelingt Reyna ja in dieser Saison endlich der Durchbruch.