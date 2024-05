Borussia Dortmund: Vor Champions-League-Finale – Kehl-Ansage an BVB-Stars

Borussia Dortmund steht vor dem größten Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte. Am Samstag (1. Juni) trifft der BVB im Champions-League-Finale auf Real Madrid. Dortmund geht als Underdog in die Partie, rechnet sich aber dennoch große Chancen aus.

Sebastian Kehl, Sportdirektor von Borussia Dortmund, macht vor dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid klar, worauf es ankommt und sagt, wie der BVB die „Königlichen“ besiegen will.

Borussia Dortmund: So will der BVB Real Madrid schlagen

Mit einem unglaublichen Lauf setzte sich Borussia Dortmund in der Champions League durch und zog bis ins Finale ein. Dort wartet nun Real Madrid, der achtmalige Champions-League-Sieger. Die „Königlichen“ wissen, wie man den Titel gewinnt.

+++ Borussia Dortmund: Alles rund ums CL-Finale im Liveblog +++

„Sie haben eine großartige Mannschaft, die eine Menge Erfahrung mitbringt auf allen Positionen. Trotzdem glauben wir, dass wir mit unseren Mitteln, die wir gegen PSG und Atletico gezeigt haben, unsere Möglichkeiten bekommen werden, Real Madrid auch wehzutun – mit dieser Mischung an Leidenschaft, hoher Bereitschaft gegen den Ball zu arbeiten, sich gegenseitig zu helfen, kompakt zu spielen, immer wieder Umschaltmomente zu kreieren. Denn sie haben auch Themen, an denen haben wir in dieser Woche gezielt gearbeitet“, stellt Kehl vor dem Abflug nach London klar.

Kehl betont: „Wir wissen, dass der Kopf morgen eine große Rolle spielt. Wir brauchen eine gewisse Art von Leichtigkeit und Freude, um aus diesem Underdog-Image heraus in dieses Spiel zu gehen. Wir können morgen eine Menge gewinnen. Diese Haltung einzunehmen, wird uns helfen.“ Eine klare Ansage an die BVB-Stars, die das erst einmal umsetzen müssen.

Das könnte dich auch interessieren:

„Wir werden einen richtigen Matchplan haben“

Mut macht der Weg ins Finale. Obwohl der BVB mehrfach „Underdog“ war, überzeugte man und zog immer weiter vor bis ins Endspiel. „Wir haben eine fantastische Champions-League-Saison gespielt gegen fantastische Mannschaften. Wir stehen verdientermaßen im Finale gegen Real Madrid. Wir haben uns gut vorbereitet und uns gezielt darauf eingestellt, was uns erwartet. Wir werden einen richtigen Matchplan haben, die richtige Haltung. An der einen oder anderen Stelle werden wir auch etwas Glück brauchen, weil der Gegner nun mal Real Madrid ist. Aus dieser Ausgangsposition wollen wir morgen Großes leisten, dafür sind wir bereit“, so Kehl.