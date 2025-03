Borussia Dortmund: Trainer-Paukenschlag bei der Konkurrenz! Verein zieht die Reißleine

Trainer-Hammer in der Bundesliga! Borussia Dortmund beschließt am Sonntag (30. März) den 27. Spieltag gegen Mainz 05. Doch schon zuvor gibt es von der Konkurrenz eine Hammer-Meldung.

RB Leipzig, in einer ähnlichen sportlichen Krise wie Borussia Dortmund, schmeißt Marco Rose raus! Das gab der Verein am Vormittag bekannt. Die Niederlage bei Borussia Mönchengladbach kostet den Ex-BVB-Coach den Job.

Borussia Dortmund: Auch Leipzig reagiert

Auf die anhaltende Erfolgslosigkeit hatte der BVB schon im Januar reagiert und Trainer Nuri Sahin entlassen. Der sportliche Absturz ließ sich aber nicht eindämmen. Vor dem 27. Spieltag rangierte der BVB auf Platz 11 und damit fernab der Champions-League-Ränge.

++ Auch interessant: Dortmund droht Schlotterbeck-Fiasko! Verein in großer Not ++

Aus diesen ist mittlerweile auch RB Leipzig gepurzelt. Am Samstag verloren Rose und seine Spieler ausgerechnet bei dessen Ex-Klub in Gladbach mit 0:1. Die Fohlen zogen in der Tabelle damit vorbei. Leipzig könnte im Verlauf des Spieltags noch gänzlich aus den internationalen Plätzen abrutschen. Zu viel für die Bosse des Vereins.

Der Liga-Konkurrent von Borussia Dortmund zog die Reißleine. Man habe „Cheftrainer Marco Rose mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden“, teilte der RB mit. Auch seine Co-Trainer sowie Lizenzspielerleiter Frank Aehlig müssen gehen.

BVB-Spiel zögerte Entscheidung raus

Dabei hatte man bis zuletzt auf die Wende mit dem gebürtigen Leipziger an der Seitenlinie gehofft. Noch vor der Länderspielpause hatte Leipzig – ausgerechnet gegen Dortmund – einen Sieg feiern können.

Weitere Nachrichten liest du hier:

Doch das war der einzige in den letzten sechs Liga-Spielen, weshalb man jetzt Handlungsbedarf sah. Zumal es unter der Woche im DFB-Pokal gegen Stuttgart um den Einzug ins Finale geht. Wer Roses Nachfolger wird, teilte der Verein nicht sofort mit. Der Neue soll die Mannschaft vorerst bis Saisonende übernehmen und das schaffen, was für Borussia Dortmund derzeit unerreichbar ist: doch noch irgendwie in die Champions League kommen.