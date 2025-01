Borussia Dortmund: Irres Trainer-Gerücht sorgt für Aufsehen! Wird es ein Ex-Schalke-Coach?

Gut eine Woche nach der Entlassung von Nuri Sahin als Cheftrainer von Borussia Dortmund ist der Revierklub weiter auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter. Der Trainermarkt scheint derzeit wie leer gefegt.

Zuletzt geisterte vor allem der Name Niko Kovac durch die Medien. Der ehemalige Wolfsburg-Trainer ist sofort verfügbar, will aber wohl keine Zwischenlösung sein. Den Bossen von Borussia Dortmund dürfte das ein Dorn im Auge sein. Schwenken Ricken und Co. jetzt um? Ein neuer Kandidat taucht auf dem Wunschzettel des BVB auf!

Borussia Dortmund: Rangnick vor BVB-Engagement?

Das wäre mal eine echte Überraschung: Wie der Pay-TV-Sender „Sky“ berichtet, soll die Dortmunder Chefetage um Hans-Joachim Watzke und Lars Ricken am Montag (27. Januar) nach Salzburg geflogen sein, um sich dort mit Ralf Rangnick über ein mögliches Engagement beim BVB zu unterhalten. Konkret soll es zunächst um eine Anstellung bis zum Saisonende gehen, wie aus dem Bericht hervorgeht.

Ein Wechsel von Rangnick nach Dortmund wäre ein echtes Ausrufezeichen, schließlich gilt der 66-Jährige international als Fachmann auf der Trainerposition. Auch mit dem FC Bayern München wurde Rangnick vor einiger Zeit in Verbindung gebracht. Doch der ehemalige Trainer des FC Schalke 04 lehnte ab.

BVB droht Rangnick-Absage

Dass Rangnick Borussia Dortmund jetzt zusagt, gilt jedoch als unwahrscheinlich. Denn der erfahrene Fußballehrer trainiert seit Sommer 2022 die österreichische Nationalmannschaft, hat beim ÖFB noch einen Vertrag bis Ende diesen Jahres. Ob sich Rangnick jetzt auf einen Paralleljob als „Retter“ in Dortmund einlässt, scheint fraglich.

Nach Saisonende könnten die Karten jedoch neu gemischt werden, wie „Sky“ weiter berichtet. Dann könnte der 66-Jährige wieder ein ernstzunehmender Kandidat sein. Vorausgesetzt, die BVB-Bosse finden in den kommenden Tagen eine Übergangslösung bis zum Sommer. Ob das gelingt, ist derzeit offen.