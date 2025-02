Borussia Dortmund: Star-Trainer packt aus – deswegen sagte ER dem BVB ab!

Nach der Entlassung von Nuri Sahin zu Beginn des Jahres hat Niko Kovac das Ruder bei Borussia Dortmund übernommen. Doch auch unter dem 53-Jährigen lief es zuletzt nicht gut, die Talfahrt des BVB scheint kein Ende zu nehmen.

Wie nun jedoch ans Tageslicht kommt, hätte auch eine andere hochkarätige Personalie den Trainerposten bei Borussia Dortmund übernehmen können. Am Ende entschied sich der Star-Coach jedoch gegen ein Engagement bei Schwarz-gelb – nun erklärt er seine Beweggründe!

Borussia Dortmund: Rangnick lehnte Kurz-Angebot ab

Ralf Rangnick hat in seiner Karriere als Fußballfunktionär schon viel gesehen. Der 66-Jährige arbeitete bereits in verschiedenen Positionen für RB Leipzig, Schalke 04 oder sogar Manchester United. Seit Sommer 2022 trainiert Rangnick nun die österreichische Nationalmannschaft. Für den BVB dennoch kein Grund, den Trainerveteranen nicht von einem Wechsel nach Dortmund überzeugen zu wollen. Doch der Plan ging schief – und das aus genau einem Grund.

„Es hat Gespräche gegeben. Am Ende hat sich herausgestellt, dass der BVB etwas Kurzfristiges gesucht hat. Für sowas stand ich kurzfristig nicht zur Verfügung, weil der Job beim ÖFB im Vordergrund steht“, so Rangnick gegenüber der „Sport Bild“. Angesichts der Formkurve von Schwarz-gelb dürfte sich die Entscheidung des 66-Jährigen am Ende wohl als goldrichtig erwiesen haben.

Rangnick kritisiert Dortmunder Kaderplanung

Für die jüngste Ergebnismisere des BVB macht Rangnick unterdessen die fehlerhafte Kaderplanung der Dortmunder Bosse aus: „Man hat nicht das Gefühl, dass als Überschrift steht: Wie wollen wir eigentlich spielen? Wie wollen wir auftreten? Wie wollen wir wahrgenommen werden? Da kann man den Spielern nicht den Vorwurf machen, sondern das liegt daran, dass über Jahre hinweg dieser Fixpunkt einer Spielidee nicht mehr verfolgt worden ist.“

Harte Worte des ÖFB-Trainers, die Einblick geben, warum sich Rangnick gegen ein Engagement in Dortmund entschieden hat. Der Mammutaufgabe BVB darf sich nun also Niko Kovac annehmen.