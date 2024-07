Ex-BVB-Star vor Hammer-Wechsel – Fans sind bei DIESER Ablösesumme fassungslos

Obwohl Borussia Dortmund bei seinen Transfers häufig einen guten Riecher bewiesen hat, blieb man auch beim Revierklub nicht immer vor Fehlgriffen verschont. Mit Maximilian Philipp und Thorgan Hazard sind nur zwei Beispiele zu nennen, die beim BVB nicht so funktionierten, wie man sich es erhofft hatte.

Beide Spieler konnten beim BVB nicht nachhaltig überzeugen – auch bei ihren Stationen danach klappt es nicht so wirklich. Dazu gibt es auch Profis, die bei Borussia Dortmund als Fehleinkäufe abgestempelt wurden und später doch noch aufblühten. Ein solches Beispiel wechselt jetzt wohl für eine satte Ablösesumme den Verein!

Ex-BVB-Flop Marin Pongracic wechselt für 15 Millionen Euro

Schon als Marin Pongracic im Sommer 2021 per Leihe aus Wolfsburg zum BVB kam, runzelten viele Beobachter die Stirn. Spätestens ein Jahr später war klar: Das Intermezzo des Kroaten im Ruhrgebiet hat nicht gefruchtet. Knapp zwei Jahre später hat die Karriere des Innenverteidigers jedoch eine spektakuläre Wendung genommen. Denn Pongracic wechselt nun offenbar für 15 Millionen Euro.

Auch interessant: Ex-BVB-Star setzt Verein unter Druck! Endet alles im Streit?

Das berichtet der italienische Journalist Gianluca di Marzio. Pongracic soll es von US Lecce zum französischen Erstligisten Stade Rennes ziehen. Zuvor war der gebürtige Landshuter in der Serie A zum unumstrittenen Stammspieler aufgestiegen, stand in der abgelaufenen Spielzeit in 36 Spielen in der Startelf.

Starke EM sorgt für saftige Ablöse

Grund für die hohe Ablösesumme dürften auch die jüngsten Leistungen des Verteidigers bei der EM 2024 gewesen sein, wo er mit Kroatien jedoch in der Gruppenphase scheiterte. In Lecce wird man sich derweil über ein saftiges Transferplus freuen. Im vergangenen Sommer war Pongracic für gerade einmal rund eineinhalb Millionen Euro aus der Autostadt gekommen.

In Rennes wird der Ex-BVB-Profi aber der kommenden Saison um den Einzug in den Europapokal kämpfen. In abgelaufenen Spielzeit setzte es für die Franzosen nur Tabellenplatz zehn. Nun will man wieder oben angreifen.