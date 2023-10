Borussia Dortmund: Brunner-Suspendierung bleibt ein Rätsel – Bericht enthüllt neues Detail

Was ist bei Paris Brunner vorgefallen? Diese Frage stellen sich die Fans von Borussia Dortmund seit vergangener Woche. Aus dem Nichts gab der BVB die Suspendierung des Mega-Juwels bekannt (hier mehr dazu lesen).

Zu den genauen Gründen für diesen radikalen Schritt schweigen allerdings alle Verantwortlichen. Die Zukunft von Brunner ist ebenfalls unklar. Es droht sogar der komplette Rauswurf bei Borussia Dortmund. Jetzt kommen neue Details ans Licht.

Borussia Dortmund: Zukunft in Gefahr

Gerade mal zwei Sätze war die Mitteilung lang, die Schockwellen im Umfeld des BVB auslöste. „Borussia Dortmund hat Paris Brunner aus disziplinarischen Gründen suspendiert“, teilte der Klub vergangenen Mittwoch mit.

„Der Nachwuchsspieler wird bis auf Weiteres nicht am Spielbetrieb des BVB teilnehmen“, hieß es zudem. Kurz darauf räumte er auch schon seine Sachen am Trainingsgelände in Brackel. Weitere Infos gibt es von Seiten der Borussia nicht.

Dass allerdings irgendetwas Gravierendes vorgefallen sein muss, zeigt auch die Tatsache, dass der DFB über die Zukunft des U17-Europameisters berät. Derzeit ist die Zukunft des Talents von Borussia Dortmund in Gefahr.

Was ist passiert?

Einen kleinen Erklärungsansatz liefern nun die „Ruhr Nachrichten“. In einem Bericht heißt es, dass das Vorgehen der Dortmunder darauf hindeute, dass es sich um einen „schwerwiegenden Vorfall“ gehandelt habe. Dies decke sich mit den Informationen der Zeitung. In welche Richtung dieser Vorfall ging, bleibt aber weiter offen.

Noch während der Länderspielpause hatte Brunner mit dem Profi-Kader des BVB trainiert, war für seine Leistungen sogar von Edin Teric gelobt worden. Kurze Zeit später ist davon allerdings nicht mehr viel übrig.

Borussia Dortmund: U19 feiert Erfolg

Unter dem Druck dieser Nachricht stand am Wochenende auch die Dortmunder U19, die ohne ihren besten Spieler antreten musste und das Derby gegen Bochum dennoch gewann. Brunner hingegen trainiert vorerst allein auf dem Dortmunder Trainingsgelände. Dies müsse der BVB laut „Ruhr Nachrichten“ wohl auch aus rechtlichen Gründen ermöglichen.