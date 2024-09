Borussia Dortmund verkündet Schock-Nachricht – Sorge um Ex-BVB-Trainer

Solche Nachrichten will man am liebsten gar nicht hören. Am Sonntagabend löste Borussia Dortmund unter seinen Fans einen kleinen Schock aus. Wie der Verein verkündete, sei Ex-Co- und Top-Talente-Trainer Otto Addo in einen Autounfall verwickelt gewesen.

Addo, der auch schon als Spieler für Borussia Dortmund agierte, trainiert mittlerweile die Nationalmannschaft Ghanas. Kurz vor der Länderspielpause ereignete sich in seiner Heimat beinahe ein Unglück. Der Ghanaische Verband meldet sich ebenfalls zu Wort.

Borussia Dortmund: Addo in Autounfall verwickelt

„Otto Addo und zwei Assistenztrainer der ghanaischen Nationalmannschaft wurden heute Morgen bei einem Autounfall verletzt. Wir wünschen allen eine gute und schnelle Genesung.“ Mit diesen Worten informierte der BVB seine Fans über das, was sich in Ghana zugetragen hatte.

Seit Mitte März ist Addo offiziell Cheftrainer der „Black Stars“. Einige Monate hatte er noch parallel sowohl bei seinem Heimat-Verband als auch als Top-Talente-Trainer von Borussia Dortmund gearbeitet. Seit Juli konzentriert er sich allerdings gänzlich auf den Job in Ghana (hier mehr dazu erfahren).

Als Nationaltrainer reiste er am Samstag (31. August) zum Supercup-Spiel zwischen FC Samartex und Nsoatreman FC. Auf dem Rückweg kam es nach Angaben des Verbands dann zu einem Autounfall.

Verband zuversichtlich

Der Wagen, in dem Addo und zwei seiner Assistenten saßen, sei von der Straße abgekommen, als er einem Frontalzusammenstoß mit einem Pickup-Truck ausweichen musste, der von seiner Fahrspur abgekommen war. Der Wagen mit den ghanaischen Trainern habe dabei leichte Schäden erlitten, teilte der Verband mit.

Zu den Insassen heißt es: „Alle drei Mitglieder des Trainerteams sind in einem stabilen Zustand und unterziehen sich nach ihrer Rückkehr nach Accra vorsichtshalber weiteren medizinischen Untersuchungen.“ Man sei zuversichtlich, dass Addo und Co. in guter Verfassung und bereit für die anstehenden Afrika-Cup-Qualifikationsspiele seien.

Mit dem ehemaligen Coach von Borussia Dortmund an der Seitenlinie stehen Ghana die beiden Duelle gegen Angola und den Niger bevor. Die Partie gegen Angola findet am 5. September statt.