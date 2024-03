Borussia Dortmund verkündet Abgang von BVB-Ikone – „Diese Chance möchten wir ihm nicht verbauen“

In den vergangenen Tagen und Wochen gab es immer wieder Gerüchte um Otto Addo und einen möglichen Job als Nationaltrainer Ghanas. Nun hat Borussia Dortmund dies offiziell bestätigt. Addo wird ab Sommer nicht mehr für Schwarz-Gelb tätig sein.

Addo hatte bereits in der Vergangenheit in verschiedensten Funktionen für Ghana gearbeitet. Nun wurde ihm eine langfristige Perspektive als Nationaltrainer geboten. Dieser Chance wollte der Fanliebling vom Borussia Dortmund unbedingt nachgehen.

Borussia Dortmund: Addo wird Nationaltrainer Ghanas

Für Addo geht das Kapitel Borussia Dortmund im Sommer (vorerst) zu Ende. Der 48-Jährige hat in den vergangenen Tagen um die Auflösung seines Vertrages gebeten. Diesem Wunsch sind die Verantwortlichen des BVB nun nachgekommen. Damit verlässt er Schwarz-Gelb nach knapp fünf Jahren.

Der gebürtige Hamburger war zuletzt als Talentmanager für Schwarz-Gelb im Einsatz. 2021 fungierte Addo als Co-Trainer von Edin Terzic und gewann unter anderem den DFB-Pokal mit dem heutigen BVB-Coach. In seiner aktiven Karriere gewann er mit den Westfalen 2001/02 zudem die Deutsche Meisterschaft – spätestens seit seinem Kreuzbandriss-Tor im Jahr 2003 genießt er Kultstatus in Dortmund

„Ich weiß, dass für Otto trotz der langjährigen Verbundenheit zum BVB die Nationalmannschaft immer etwas ganz Besonderes war. Wir haben ihn schon in der Vergangenheit dabei unterstützt, für sein Land arbeiten zu können und die Chance auf den Posten des Cheftrainers möchten wir ihm auf keinen Fall verbauen. Wir werden in Otto einen hervorragenden Trainer und tollen Menschen verlieren. Trotzdem freue ich mich für ihn und bin mir sicher, dass er bis zum Sommer sein Bestes für den BVB geben wird und dass wir auch darüber hinaus in engem Kontakt bleiben werden“, sagt Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl.

„Werde eng mit dem Verein verbunden bleiben“

Für die ghanaische Nationalmannschaft war er sowohl Chefscout als auch Co-Trainer und Hauptübungsleiter. Von Februar bis Dezember 2022 betreute der BVB-Trainer Ghana interimsmäßig als Cheftrainer und nahm unter anderem an der WM 2022in Katar teil. Dort schied mal jedoch in der Gruppenphase aus. Nun wird er dauerhaft an der Seitenlinie der „Black Stars“ stehen.

„Die Rolle des Cheftrainers meiner Nationalmannschaft übernehmen zu können, ist ein großes Privileg. Ich habe als Interimstrainer bereits intensive Erfahrungen in dieser Rolle sammeln können und freue mich auf die Aufgabe, die ab Sommer vor mir liegt. Bis dahin werde ich weiter Vollgas für den BVB geben und mit dem Verein sicher auch danach eng verbunden bleiben“, so Addo selbst.