Borussia Dortmund: Nach Guirassy-Ausfall – Detail lässt BVB-Fans stutzen

Serhou Guirassy fällt aus! Bei dieser Nachricht wurde manchem Fan von Borussia Dortmund im Vorfeld der Mainz-Partie schon wieder flau im Magen (DER WESTEN berichtete). Ohne seinen Star-Stürmer tritt man normalerweise nicht gerne an – schon gar nicht, wenn auch das minimalste aller Saisonziele zu verspielt werden droht.

Doch es kam alles ganz anders. Borussia Dortmund zeigte einen starken Auftritt und gewann mit 3:1. Matchwinner? Guirassys Sturmvertreter Maximilian Beier, der zwei Tore beisteuerte. Das Spiel setzt damit einen ziemlich kuriosen Trend fort.

Borussia Dortmund: Ohne Guirassy läuft es

24 Tore und sieben Vorlagen kann Guirassy in bisher 36 Pflichtspielen für den BVB vorweisen. Der Top-Torjäger ist einer der Lichtblicke in einer Saison voller Rückschläge, einer der wenigen, wenn nicht sogar einzige Neuzugang, dessen Verpflichtung sich komplett ausgezahlt hat. Kein Wunder, dass man in Dortmund die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, wenn er fehlt.

Und das kam in dieser Saison schon ein paar Mal vor, insbesondere zu Saisonbeginn, als der Stürmer mit einer Knieverletzung fehlte. Doch kurioserweise hat Borussia Dortmund ohne Guirassy eine nahezu makellose Bilanz. Fünfmal fehlte er, viermal gab es einen Sieg, einmal ein Unentschieden!

BVB zu ausrechenbar?

Auf den ersten Blick ein kurioser Zufall. Zumal es der BVB ohne Guirassy auch ordentlich scheppern lässt – 13 Tore in diesen fünf Spielen sind eine überraschend starke Quote. Die Frage nach dem „Warum“ stellt sich automatisch – auch wenn diese wenigen Spiele natürlich nicht eins zu eins auf eine ganze Saison übertragbar wären.

Eine Theorie: Wenn Guirassy spielt, ist die gesamte Offensive darauf ausgerichtet, ihn im Strafraum in Szene zu setzen. Das wissen die Gegner, können das zwar nicht immer verhindern, aber haben einen klaren Plan. Spielt er nicht, agiert Dortmund kreativer (wie mit dem Systemwechsel gegen Mainz) und damit unberechenbarer. Das macht sich bemerkbar.

Borussia Dortmund: Guirassy gesetzt

Doch angesichts der Torquote des Guineers gibt es natürlich keinen Grund, nicht auf ihn zu setzen, wenn er nicht fit ist. Das unterstrich auch Niko Kovac bei „DAZN“: „Serhou ist unsere Lebensversicherung. Wir sind froh, dass wir ohne ihn gewonnen haben, aber wenn er gesund ist, gehört er in die Mannschaft.“ Kurios bleibt die Statistik ohne ihn dennoch.