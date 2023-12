Borussia Dortmund: Irres Gerücht macht die Runde! Holt der BVB eine Legende an die Seitenlinie?

Dieser Hammer käme aus dem Nichts! Kurz vor Silvester scheucht ein Bericht aus der Türkei die Fans von Borussia Dortmund mächtig auf. Arbeitet der Klub tatsächlich an der Rückkehr einer Vereinslegende?

Wer über den schwarz-gelben Tellerrand hinausblickt, der weiß, dass Nuri Sahin mittlerweile in der türkischen Liga seine Trainer-Karriere angekurbelt hat. Steht jetzt gar die Rückkehr zu Borussia Dortmund bevor?

Borussia Dortmund: Kommt Sahin zurück?

So berichtet es der türkische Journalist Ertan Süzgün am späten Donnerstagabend. Sahin ist derzeit als Cheftrainer von Antalyaspor angestellt. Hier hatte er seine aktive Karriere beendet und war nahtlos in die Rolle an der Seitenlinie gewechselt. Jetzt könnte der nächste Schritt folgen.

Dem Bericht zufolge wolle der BVB Sahin für die Winterpause als Co-Trainer von Edin Terzic (hier mehr zu ihm lesen) installieren. Schon im Sommer könnte er bei Borussia Dortmund allerdings noch mehr Verantwortung übernehmen, möglicherweise gar als Cheftrainer.

Viele Diskussionen

Keine Frage, die Meldung schlug bei den Fans ein wie eine Bombe. In den letzten Wochen stand beim Vizemeister einiges auf dem Prüfstand – auch der Cheftrainer. Für die schwachen Auftritte vor der Winterpause musste sich Terzic verantworten. Nach einer Analyse der Klub-Oberen darf er zunächst aber bleiben.

Irres Gerücht um Nuri Sahin. Foto: IMAGO/Seskim Photo

Dennoch will man neue Impulse setzen, um die Mannschaft wieder voranzubringen. Sahin, der mit manchem aktiven BVB-Profi noch zusammenspielte, als Bindeglied zu installieren, könnte das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainerteam ankurbeln. Jedoch berichtet beispielsweise die „Bild“, dass man die Meldung aus der Türkei aktuell noch nicht bestätigen könne.

Zweifelsohne ist Nuri Sahin eine der Legenden des BVB. Einst feierte er als damals jüngster Spieler aller Zeiten sein Bundesligadebüt. Unter Jürgen Klopp reifte er dann zum Star, war der Kopf der ersten Meistermannschaft 2011.

Auf dem Höhepunkt wechselte er zu Real Madrid, wo er ebenfalls prompt den nationalen Titel feiern konnte. Sportlich kam er aber nicht mehr hinterher. Nach einem Zwischenstopp in Liverpool kehrte er 2013 schon wieder zu Borussia Dortmund zurück. Er blieb noch fünf Jahre und konnte einmal den Sieg im DFB-Pokal bejubeln.