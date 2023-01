Borussia Dortmund: Spiel von Ex-Star Sahin eskaliert – was er dann macht, kommt völlig unerwartet

Mega-Zoff in der türkischen Liga. Seit Nuri Sahin, einstiger Meisterheld von Borussia Dortmund, nicht mehr aktiv kickt, probiert er sich als Trainer. Seit mittlerweile über einem Jahr ist er als Übungsleiter bei Antalyaspor in der Türkei.

Mit seinem Verein traf der ehemalige Star von Borussia Dortmund nun auf das Spitzenteam Fenerbahce Istanbul. Es wurde ein enges Spiel, mit einem Ende, das Sahin, seine Spieler und die Fans erzürnte. Was der Ex-BVB-Profi dann allerdings machte, zeugt von großer Klasse und ist heute beinahe eine Seltenheit.

Borussia Dortmund: Dämpfer für Ex-Star Sahin

Schiedsrichter müssen sich heutzutage einiges gefallen lassen. Kein Spiel vergeht, in dem Spieler oder Betreuer nicht wütend auf sie zustürmen und ihren Frust auslassen. So auch bei der Begegnung Antalyaspor – Fenerbahce.

Beim Stand von 1:2 hatte die Sahin-Elf in der 98. Minute den vermeintlichen Ausgleich erzielt. Einen Sonntagsschuss hatte Mittelfeldspieler Fernando in den Winkel gejagt. Riesiger Jubel im Stadion – doch dann der Schock. Der VAR kassierte den Treffer ein. Bei der Vorbereitung hatte Mustafa Erdilman im Abseits gestanden.

Sahin hält Spieler zurück

Was dann passierte, ist zu einer Unart im Fußball geworden. Nach dem Abpfiff stürmten die Spieler von Antalyaspor auf Schiri Kadir Saglam zu. Dann schritt jedoch der ehemalige Star von Borussia Dortmund ein. Sahin rannte ebenfalls zum Schiedsrichter, stellte sich allerdings schützend und mit ausgebreiteten Armen vor ihn.

Videos davon grassieren in den sozialen Netzwerken. Sahin hält seine Spieler trotz vermutlich ähnlicher Wut zurück, dirigiert sie in die Kabine. Spieler, die dem Schiedsrichter zu nahe kamen, drückte er rigoros weg. Eine Geste, mit der der Ex-BVB-Star Größe zeigt – trotz der Niederlage.

Borussia Dortmund: Lob für Sahin

Seine Aktion bringt ihn von den Fans viel Lob ein. Auch unter Anhängern seines ehemaligen Vereins sind die Bilder angekommen. „Nuri Sahin ist in so vielerlei Hinsicht ein tolles Vorbild. Er war es schon zu seiner BVB-Zeit. Ich freue mich, dich irgendwann an der Seitenlinie beim BVB zu sehen“, kommentiert einer die Szenen auf Twitter.

Dabei befindet sich der 34-Jährige mit seiner Mannschaft in einer prekären Lage. Durch die Niederlage ist man auf Platz 15 abgerutscht und nun punktgleich mit den Abstiegsrängen. Sahin behält dennoch die Ruhe und lässt den Frust nicht am Schiedsrichter aus.