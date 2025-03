Borussia Dortmund: Tiefschlag für Niklas Süle – diese Kovac-Worte sind deutlich

Ein Trainerwechsel ist für jeden Profi die Chance auf einen Neustart. Und so dürften auch einige Stars von Borussia Dortmund, die zuletzt nur in der zweiten Reihe gestanden haben, beim Kovac-Start neue Hoffnung geschöpft haben.

Allen voran Niklas Süle. Er war schon bei den Bayern Kovacs Lieblingsschüler. In seinen ersten Wochen als Trainer von Borussia Dortmund lobte er den Verteidiger über den grünen Klee. Doch danach wurde es still. Nun schlägt der Coach andere Töne an.

Borussia Dortmund: Bittere Wende für Süle

Er kam als Königstransfer, doch in Dortmund durchlebt Niklas Süle bislang eine harte Zeit. Fitness-Diskussionen, Bankplätze und Verletzungen waren viel öfter an der Tagesordnung, als es sich der Star-Verteidiger erhofft haben dürfte. Zwei Syndesmose-Verletzungen warfen ihn in dieser Saison weit zurück. Doch auch voll genesen sieht er derzeit keine Sonne.

Dabei sah alles nach der großen Süle-Wende aus. Mit Kovac bekam er seinen Lieblingstrainer, der ihn bei seiner Antritts-PK zum Stammplatz und sogar zur WM 2026 redete. Doch auf die Worte folgten keine Taten. Nur ein einziges Mal durfte er unter dem neuen Coach bislang ran. Das Spiel in Bochum (0:2) wurde für den BVB und Süle persönlich zum Fiasko. Seither schmort er auf der Bank.

„Es ist für ihn nicht leicht“

Er war lange verletzt, hat danach wenige Minuten gehabt. Es ist für ihn gerade nicht leicht, auf seiner angestammten Innenverteidiger-Position zum Zug zu kommen, weil Nico Schlotterbeck und Emre Can das sehr gut machen. „Wir haben sehr viel Stabilität, lassen nicht viel zu, kassieren wenig Gegentreffer. Das ist auch ihr Verdienst. Das bedeutet, dass es die dahinter nicht einfach haben. Das ist auch Süles Schwierigkeit.“

Kovac weiter: „Innenverteidiger werden in der Regel weniger durchgewechselt als Offensivspieler. Deshalb kann er sich nicht zeigen. Das heißt nicht, dass er nicht fleißig arbeitet. Aber wenn die anderen so gut sind, sind dem Trainer die Hände gebunden.“

Worte, die bei Niklas Süle keine Euphorie auslösen werden. Bei Borussia Dortmund bleibt es dabei: Aktuell hat der BVB-Star keine Chance.