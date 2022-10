Borussia Dortmund: Sorge um Schlotterbeck! Terzic gibt Update

5:0-Sieg, drei Punkte und endlich die erhoffte Reaktion – für Borussia Dortmund war es ein rundum gelungener Samstagnachmittag. Gegen den VfB Stuttgart fand der BVB endlich wieder zurück in die Spur.

Ein kleiner Wehrmutstropfen bleibt nach dem Spiel gegen Stuttgart aber dennoch. Nico Schlotterbeck musste die Partie angeschlagen vorzeitig verlassen. Edin Terzic, Trainer von Borussia Dortmund, gab nach Abpfiff ein erstes Update ab.

Borussia Dortmund: Schlotterbeck angeschlagen

Schon in der 18. Minute saß Nico Schlotterbeck plötzlich auf dem Boden, musste von der medizinischen Abteilung des BVB behandelt werden. Für den Innenverteidiger ging es aber weiter und auch nach der Pause stand Schlotterbeck auf dem Feld.

Erst in der 56. Minute wechselte Edin Terzic den 22-Jährigen – wohl auch mit Blick auf das wichtige Champions-League-Spiel gegen Manchester City am Dienstag – vorzeitig aus. Emre Can kam für Schlotterbeck in die Partie.

Für Schlotterbeck ging es direkt in die Kabine. Nach Abpfiff feierte er dann aber schon wieder mit der Mannschaft vor den eigenen Fans den deutlichen Heimsieg. Allerdings fiel auf: So richtig rund lief Schlotterbeck nicht, er humpelte bei der Ehrenrunde leicht.

„Wirkte zuversichtlich“

Auf der Pressekonferenz konnte Terzic dann aber leichte Entwarnung geben: „Nico hat ein bisschen was an der Wade gespürt. Er hat in der Pause signalisiert, dass es für ihn weitergeht. Wir haben ihn dann aber rausgenommen, um kein Risiko einzugehen. Im Anschluss hat er gemerkt, dass es ein bisschen fest wurde. Er wirkte aber sehr zuversichtlich, dass es nichts wildes ist“, so Terzic.

Ob ein Einsatz gegen Manchester City gefährdet ist, werden die Untersuchungen in den nächsten Tagen zeigen. Schon am Dienstagabend (21 Uhr) empfängt der BVB den englischen Meister im Signal Iduna Park.