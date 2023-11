Borussia Dortmund: Millionen-Hammer? Pikante Details kommen ans Licht

War der Deal doch teurer als angenommen? Quasi auf den letzten Drücker verpflichtete Borussia Dortmund Niclas Füllkrug aus Bremen. Für den Angreifer reizten die Verantwortlichen das Transfer-Budget vollends aus.

Nun sieht es jedoch so aus, als habe Borussia Dortmund insgeheim mehr Geld als gedacht investiert. Auch könnte die Gesamtsumme in Zukunft noch steigen. Ob sich der Deal am Ende noch rechnet?

Borussia Dortmund: Füllkrug prescht vor

Eigentlich als Edel-Joker gekommen, trat Füllkrug in Dortmund schnell ins Rampenlicht. Weil Sebastien Haller völlig außer Form ist, setzt Edin Terzic seit Wochen auf den Ex-Werder-Star als Gesicht des Angriffs.

Und obwohl er noch nicht lange dabei ist, ist der 30-Jährige auch um klare Worte nicht verlegen. So geschehen nach der Niederlage in Stuttgart, als er am TV-Mikrofon brisante Worte wählte (hier mehr dazu). Für dieses Gesamtpaket hat Borussia Dortmund wohl mehr Geld springen lassen, als bisher gedacht.

Ablöse liegt höher

Bisher ging man davon aus, dass der BVB eine Sockelablöse von 13 Millionen Euro an die Weser überwiesen habe. Durch Prämien könnten bis zu zwei Millionen Euro hinzukommen. Die „Bild“ will aber nun andere Modalitäten in Erfahrung gebracht haben.

So soll die Sockelablöse bei 15 Millionen Euro liegen. Zudem könnten rund 3,25 Millionen Euro Boni fällig werden. Werder rechne demnach mit einem Ablösevolumen von 18,25 Millionen Euro. Diese würden unter anderem erreicht, wenn sich Dortmund für die Champions League qualifiziert.

Borussia Dortmund: Alarmglocken schrillen

Ein Selbstläufer – möchte man meinen. Doch nach zuletzt drei sieglosen Liga-Auftritten in Folge schrillen beim BVB die Alarmglocken. Aktuell ist man nur noch Fünfter. Das reicht bekanntermaßen nicht für die Königsklasse.

Auch die Meisterschaft ist erstmal kein Thema mehr. Es geht zunächst darum, wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Dabei setzt Borussia Dortmund auch auf Füllkrug. Der könnte mit zahlreichen Treffern dann auch seinem Ex-Klub noch eine Freude machen.