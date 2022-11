Borussia Dortmund ist dran! Transfer-Flirt explodiert – und der BVB hat ein Ass im Ärmel

In diesem Winter richten sich alle Augen auf die WM 2022 in Katar. Im Wüstenstaat spielen die Akteure auf dem Rasen um die begehrteste Trophäe der Welt und zeitgleich vor den Vertretern der Top-Vereine vor. So dürfte auch Borussia Dortmund mit Spannung auf das Geschehen in Katar blicken.

Mit Mohammed Kudus wirbelt derzeit ein Wunschspieler des BVB in Katar für Ghana. Bei einem Transfer könnte Borussia Dortmund ein Ass im Ärmel haben.

Borussia Dortmund wohl mit Interesse an Kudus

Mohammed Kudus dreht derzeit richtig auf. Nach 21 Spielen für Ajax Amsterdam kommt der Offensivspieler schon auf zehn Tore und zwei Vorlagen. Nun zeigt er auch auf der größten Fußballbühne der Welt, was er leisten kann. Zwei Tore in zwei Spielen bringen Ghana am vorletzten Spieltag der WM-Gruppenphase auf Rang zwei und lassen sein ganzes Land vom Einzug ins Achtelfinale träumen.

Bereits vor Wochen gab es das Gerücht von „Sky“, dass die BVB-Verantwortlichen schon Gespräche mit dem 22-Jährigen geführt haben sollen. Demnach würden Sebastian Kehl und Co. Kudus gerne als möglichen Nachfolger von Jude Bellingham verpflichten, wenn er den Verein im Sommer verlassen sollte.

Borussia Dortmund mit Ass im Ärmel?

Sollte der BVB wirklich Interesse an Kudus haben, könnte der Klub ein Ass im Ärmel haben: Otto Addo. Der ehemalige Spieler der Dortmunder ist bereits seit 2019 der Trainer für die Top-Talente bei der Borussia, zeitgleich aber auch seit Februar der Nationaltrainer von Kudus. Addo könnte den Mittelfeldspieler also möglicherweise davon überzeugen, ihren erfolgreichen Weg beim BVB fortzusetzen. Dann würden die beiden wieder aufeinandertreffen und Kudus könnte weiterhin eng mit dem 47-Jährigen zusammenarbeiten.

Über diese Möglichkeit werden sich beide allerdings wohl erstmal keine Gedanken machen. Am Freitag (2. Dezember) steht für Ghana nämlich das alles entscheidende Gruppenspiel gegen Uruguay auf dem Programm. Gewinnt das Team von Kudus und Addo, stehen beide sicher im Achtelfinale. Dann würde Ghana im Achtelfinale höchstwahrscheinlich auf Brasilien treffen.