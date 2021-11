Borussia Dortmund: Hummels gibt Hoffnung nicht auf – „Ich bin da, wenn ich gebraucht werde“

Bei Borussia Dortmund ist Mats Hummels aus der Startelf nicht wegzudenken, bei der Nationalmannschaft spielt er aktuell keine Rolle.

Seine Hoffnung auf ein Comeback im Nationaltrikot hat der BVB-Star aber noch längst nicht aufgegeben.

Borussia Dortmund: Hummels vor DFB-Rückkehr?

Nach der WM 2018 wurde Mats Hummels gemeinsam mit Thomas Müller und Jerome Boateng von Joachim Löw aus der Nationalmannschaft geworfen, ein Umbruch sollte her. Zur EM 2021 folgte die Rückkehr.

Dort absolvierte Mats Hummels jedes Spiel von Beginn an. Zuletzt trug er das DFB-Trikot beim Achtelfinal-Aus gegen England (0:2). Unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick wurde er bislang noch nicht nominiert.

Kehrt BVB-Star Hummels zur Nationalmannschaft zurück? Foto: imago images/Kirchner-Media

In der ersten Länderspielpause war Hummels noch verletzt, bei der zweiten verzichtete Flick freiwillig. „Wir wissen alle, welche Qualität Mats hat, wenn er hundertprozentig fit ist. Ich habe mit Mats telefoniert. Wir haben uns beide dafür entschieden, dass er die Trainingstage in der freien Zeit nutzen kann, den nächsten Schritt zu machen, um bei 100 Prozent anzukommen“, so Flick damals.

Hummels: „Wenn nicht, kann ich mich vielleicht ein paar Tage ausruhen“

Jetzt steht die nächste Länderspielpause an. Für Hummels könnte das sein Comeback bedeuten – fit ist er jedenfalls. Ob er aber wirklich nominiert wird, weiß Hummels selbst nicht. Er sagt: „Ich versuche einfach hier so gut es geht zu spielen, meine Leistung zu bringen. Ich versuche mich in einen noch besseren Zustand zu bringen.“

Sehen wir Mats Hummels bald wieder im DFB-Trikot? Foto: imago images/ActionPictures

Er befinde sich auf einem guten Weg und stehe für eine Rückkehr bereit. „Ich bin da, wenn ich gebraucht werde und wenn nicht, kann ich mich vielleicht ein paar Tage ausruhen“, sagt Hummels und wirft dabei einen hoffnungsvollen Blick zu Trainer Marco Rose rüber.

In den abschließenden WM-Qualifikationsspielen trifft die DFB-Elf auf Liechtenstein (11.11.) und Armenien (14.11.). (fs)