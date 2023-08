Borussia Dortmund: Irre Taktik! SO versucht der BVB den Konkurrenzkampf anzuheizen

Borussia Dortmund bläst zum Angriff! Trotz Meisterdrama geben sich die Schwarz-Gelben selbstbewusst. Auch in dieser Saison will man vorne angreifen. Dafür braucht es allerdings konstante Leistungen über das ganze Jahr.

Um den Konkurrenzkampf innerhalb des Teams von Edin Terzic anzuheizen und auch die Konzentration hochzuhalten, hat sich Borussia Dortmund etwas ausgedacht. Ob der Plan von Sportdirektor Sebastian Kehl aufgeht?

Borussia Dortmund ändert Verträge

Schon vor geraumer Zeit sickerte durch, dass der BVB etwas an den Vertragsstrukturen seines Kaders ändern wollte. Ein niedrigeres Grundgehalt sollte der Standard werden. Stattdessen wollte man vermehrt mit erfolgsabhängigen Erfolgsprämien arbeiten.

Nun ist erstmals durchgesickert, wie diese Prämien aussehen. Laut eines Berichts der „Sport Bild“ gibt es zwei besonders spannende Varianten. Diese betreffen bei Borussia Dortmund zum einen die gesammelten Punkte, zum anderen die Einsätze eines Spielers.

SO sieht die BVB-Taktik aus

So soll es beim BVB in diesem Jahr für Stammspieler für jeden erspielten Punkt eine Prämie von 20.000 Euro geben. Ergänzungsspieler bekämen demnach pro Punkt nur die Hälfte pro Punkt. Für den vollen Bonus muss man mindestens 45 Minuten gespielt oder in der Startelf gestanden haben, heißt es.

Ein weiterer Kniff: eine sogenannte Jahresleistungsprämie. Diese habe Sebastian Kehl bereits im Juli 2022 verankert. Diese besagt offenbar, dass Spieler mit mehr als 20 Einsätzen pro Saison ein erhöhtes Jahresgehalt beziehen.

Borussia Dortmund: Leistungsexplosion?

Klar, der BVB will seine Spieler so locken, sich richtig reinzuknien. Während die Spieler um Prämien kämpfen, erhöht sich das Leistungsniveau – so zumindest in der Theorie. Davon würde dann natürlich Trainer Terzic profitieren.

Ob die Pläne von Borussia Dortmund aufgehen, wird sich zeigen. Springt am Ende die Meisterschaft heraus, gibt es angeblich weitere Prämien – wohlgemerkt auch für andere Mitarbeiter des Vereins.