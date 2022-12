Borussia Dortmund: Laut Bericht – erste Bellingham-Entscheidung gefallen

FC Liverpool, Real Madrid, Paris Saint-Germain – die Liste der Bellingham-Interessenten wächst täglich. Die europäischen Top-Klubs lecken sich die Finger nach dem Juwel von Borussia Dortmund. Mit seinen starken Auftritten bei der WM 2022 hat Jude Bellingham die Aufmerksamkeit noch einmal mehr auf sich gezogen.

Inzwischen überschlagen sich die Berichte über die Zukunft des BVB-Stars. Eine erste Entscheidung soll Borussia Dortmund jetzt aber schon gefällt haben. Jude Bellingham wird Borussia Dortmund in diesem Winter nicht verlassen. Das berichtet zumindest die „Bild“. Demnach sei ein Abgang im Winter für den BVB kein Thema.

Borussia Dortmund: Bellingham bleibt (vorerst)

Erst bei einem Angebot weit über 150 Millionen Euro seien die Dortmunder überhaupt gesprächsbereit. Die WM 2022 hat das Interesse an Jude Bellingham noch einmal deutlich gesteigert. Auf höchstem Niveau lieferte der 19-Jährige voll ab und überzeugte dabei alle. PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi gab eine öffentliche Liebeserklärung ab: „Wir hätten gerne“, stellt der Scheich bei „Sky Sports“ klar.

Manchester City wolle laut Medienberichten sogar Rekordtransfer Jack Grealish für einen Bellingham-Transfer verscherbeln und der FC Liverpool plane eine Verpflichtung schon im Winter. Alle wollen Bellingham, doch die Entscheidung bleibt beim BVB. Der Engländer besitzt noch einen Vertrag bis 2025.

BVB winkt Geldregen

Damit ist Dortmund in einer komfortablen Situation, kann den Preis für den 19-Jährigen weiter in die Höhe treiben und im kommenden Sommer ordentlich Schotter machen. In diesem Winter soll ein Verkauf von Jude Bellingham aber noch kein Thema sein.

Den Fans von Borussia Dortmund bleibt also noch ein halbes Jahr, um die Auftritte des Engländers zu genießen und sich mental auf den Abschied vorzubereiten. Immerhin: Das Trostpflaster ist mehrere Millionen schwer und öffnet dem BVB auf dem Transfermarkt viele Türen.