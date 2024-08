Borussia Dortmund: Füllkrug-Wechsel? Jetzt schaltet sich sogar wohl Bundestrainer Nagelsmann ein

Die Zukunft von Niclas Füllkrug bei Borussia Dortmund ist derzeit komplett offen. Nach der Ankunft von Serhou Guirassy droht dem 31-Jährigen ein Platz auf der Bank. Auch deshalb rankten sich zuletzt Gerüchte um einen Abgang.

Zunächst galt Atletico Madrid als Favorit auf eine Füllkrug-Verpflichtung, mittlerweile ist West Ham United wohl die heißeste Aktie. Ein Wechsel des Stürmers von Borussia Dortmund ist jedoch noch nicht fix. Nun schaltet sich auch Bundestrainer Julian Nagelsmann ein!

Borussia Dortmund: Nagelsmann rät Füllkrug zu Wechsel

Wie der Pay-TV-Sender „Sky“ wissen will, soll das deutsche Trainerteam um Julian Nagelsmann, Sandro Wagner und Benjamin Glück Füllkrug zu einem Wechsel gen England geraten haben. Das liegt vor allem an der Aussicht auf reichlich Spielzeit, die dem BVB-Spieler in London winken würde. In Dortmund wäre diese nicht mehr gegeben.

In Hinblick auf die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko, bei der Füllkrug 33 Jahre alt sein wird, muss der gebürtige Hannoveraner auf Spielzeit kommen, wie Nagelsmann und Co. ihm klargemacht haben sollen. Im Hinblick auf die Nationalmannschaft würde ein Füllkrug-Wechsel also Sinn ergeben. Doch es gibt weitere Anzeichen für einen Abgang des Stürmers aus Dortmund.

Füllkrug winkt langfristiger Vertrag

Denn der Spieler selbst soll einem Wechsel zu West Ham offen gegenüber stehen. Das liegt nicht nur an der Aussicht auf Einsätze, sondern auch an den Konditionen, die der Klub aus der Premier League dem Stürmer bietet. So soll man dem 31-Jährigen einen Dreijahresvertrag bis 2027 anbieten wollen – mit Option auf ein weiteres Jahr. Im Hinblick auf das fortgeschrittene Alter Füllkrugs eine attraktive Offerte.

Zudem soll auch, wenig überraschend, das Gehaltsangebot der in der Regel zahlungskräftigen Engländer den Vorstellungen Füllkrugs entsprechen. Eine Einigung zwischen den Vereinen besteht allerdings noch nicht. Während der BVB 30 Millionen Euro für seinen Stürmer fordert, will West Ham wohl nur 25 Millionen zahlen. Der Transfer-Poker könnte sich also noch etwas ziehen.