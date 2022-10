Borussia Dortmund: Hammer um Moukoko! Passiert DAS jetzt wirklich?

Geht der unverhoffte Traum in Erfüllung? Youssoufa Moukoko ist bei Borussia Dortmund derzeit in aller Munde. In den vergangenen Spielen zeigte er starke Leistungen. Noch dazu bringt seine derzeitige Vertragslage einige Spekulationen mit sich.

Und jetzt könnte gleich der nächste Hammer folgen! Darf das Mega-Juwel von Borussia Dortmund etwa mit zur WM 2022 nach Katar? Immer mehr Details sickern durch, die zumindest einen Hinweis darauf geben.

Borussia Dortmund: Moukoko in vorläufiger Auswahl

Am Montag (24. Oktober) war es so weit. Alle teilnehmenden Nationen mussten bei der FIFA ihren vorläufigen Kader einreichen. Bis zu 55 Spielernamen dürfen auf der Liste stehen. Allerdings machten der DFB und Hansi Flick ein Geheimnis daraus und hielten ihren Nominierungen unter Verschluss.

Dennoch ist so mancher Name durchgesickert. Und das sorgt bei Borussia Dortmund für Staunen. Wie „Bild“ und „Sport 1“ berichten, hat sich Flick tatsächlich für den 17-Jährigen entschieden. Der WM-Traum lebt – obwohl Moukoko bisher nicht einmal für die A-Nationalmannschaft nominiert wurde.

Auch sie sind vom BVB dabei

Moukoko ist dabei in guter Gesellschaft. Mit Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Emre Can, Julian Brandt, Karim Adeyemi und Marco Reus sind sieben weitere BVB-Stars vorläufig nominiert. Jetzt bleibt abzuwarten, wer den finalen Sprung schafft.

Am 10. November wird Flick seinen endgültigen Kader verkünden. Bis dahin muss er einige Spieler aussortieren. 26 Profis darf er mitnehmen. Das eröffnet Raum für Überraschungen. Einen Stoßstürmer wie Moukoko fehlt der Nationalelf jedenfalls schon lange.

Borussia Dortmund: Moukoko immer stärker

Moukoko sammelt derzeit eine Menge Pluspunkte. In der Bundesliga kam er zuletzt stets von Anfang an zum Einsatz. Mittlerweile steht er schon bei vier Toren und zwei Vorlagen. Darunter der Siegtreffer gegen Schalke 04 und ein Tor beim Unentschieden gegen Bayern München.

Eine Teilnahme an der WM 2022 könnte für ihn ein richtiger Karriereboost sein. Seine Zukunft bei Borussia Dortmund ist derzeit ungewiss. Der Vertrag läuft im Sommer aus. Verlängert hat er bisher noch nicht.