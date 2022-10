Borussia Dortmund: Moukoko-Verlängerung hakt – beim BVB hoffen alle auf DIESEN Tag

Wie geht es für das einst so hochgejubelte Talent weiter? In einer behäbigen Offensive war Youssoufa Moukoko zuletzt einer der wenigen Lichtblicke. Jedoch ist seine Zukunft bei Borussia Dortmund ungewiss. Im Sommer läuft sein Vertrag aus.

Der Verein strebt bereits seit Wochen eine Verlängerung an. Getan hat sich bisher wenig. Moukoko will sich ganz sicher sein, bei Borussia Dortmund eine große Rolle zu spielen. Jetzt kommt raus, dass auch ein anderer Faktor entscheidend für die Verzögerungen sein könnte.

Borussia Dortmund: Moukoko setzt Ausrufezeichen

Drei Tore hat Moukoko bisher in der Liga gemacht. Besonders wertvoll waren die gegen Bayern München und Schalke 04. Der lahmende Angriff des BVB sorgt dafür, dass Moukoko derzeit Dortmunds bester Torschütze ist. Zuletzt setzte ihn Edin Terzic immer häufiger von Beginn an ein.

In Sachen Vertrag geht es trotzdem nicht vorwärts. Moukoko, seit seinem 16. Lebensjahr Teil der Profis, will in Zukunft eine größere Rolle spielen. Auch das Gehalt spielt natürlich eine Rolle. In Kürze könnte es aber vorwärts gehen.

Klarheit im November?

Laut der „Bild“ schielt man bei Borussia Dortmund auf den 20. November. An diesem Tag feiert der Mittelstürmer seinen 18. Geburtstag – und wird damit volljährig. Das bedeutet, dass er selbst Verträge unterschreiben darf und in dieser Hinsicht nicht auf Erziehungsberechtigte angewiesen ist.

Laut des Berichts könnte es dann endlich vorwärts gehen. Moukoko pflege angeblich nicht das beste Verhältnis zu seinen Eltern. Daher könne er ab seinem Geburtstag sein eigenes Ding machen und unterschreiben.

Borussia Dortmund: Moukoko das Mega-Juwel

Moukoko spielt bereits seit sechs Jahren für den BVB. In den Jugendmannschaften brach er sämtliche Torrekorde, wurde schnell zum absoluten Mega-Juwel. Seit er bei den Profis ist, ist sein steiler Aufstieg etwas abgeflaut.

Mehr zum BVB:

Borussia Dortmund will ihn dennoch unbedingt halten. Seit Wochen bemüht man sich, zueinander zu finden. In wenigen Wochen könnte es endlich so weit sein. Dem BVB würde dadurch das große Zittern im Frühjahr erspart bleiben.