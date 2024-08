Borussia Dortmund: Nächster Moukoko-Interessent! Klappt es dieses Mal?

Klappt es im dritten Anlauf endlich? Youssoufa Moukoko will Borussia Dortmund verlassen, sucht nach einem neuen Verein. Interessenten gibt und gab es genug – nur wollte bislang niemand die Forderungen des BVB erfüllen.

Jetzt soll Moukoko sich tatsächlich bereits mit dem nächsten Verein über einen Wechsel einig sein. Die Verhandlungen mit Borussia Dortmund laufen. Noch konnte kein Durchbruch erzielt werden. Es bleiben noch wenige Tage.

Borussia Dortmund: Moukoko mit Nizza einig

Mit Olympique Marseille war Moukoko sich einig, doch der BVB lehnte alle Angebote ab. Und auch mit Betis Sevilla erzielte Moukoko eine Einigung, doch Borussia Dortmund stellte sich quer. Der Grund: Die Forderungen der Dortmunder wurden nicht erfüllt. Rund 15 Millionen Euro Ablöse fordert der BVB laut Medienberichten.

Nun soll es aber den nächsten Interessenten geben – und der kommt wieder aus Frankreich. Wie mehrere französische Medien übereinstimmend berichten, hat es nun der OGC Nizza auf den 19-jährigen Stürmer abgesehen. Zwischen Nizza und Moukoko soll es bereits eine Einigung geben.

Erfüllt Nizza die Forderungen?

Zum wiederholten Male stehen jetzt die Verhandlungen zwischen dem interessierten Verein und Borussia Dortmund an. Im Gespräch ist erneut eine Leihe mit Kaufoption oder Kaufpflicht. Gut möglich, dass der Deal in den letzten Tagen des Transferfensters noch über die Bühne geht. „Wir haben noch ein paar Tage Zeit. Vielleicht tut sich ja noch was“, deutete Sportdirektor Sebastian Kehl am Samstag (24. August) bei „Sky“ an.

Spätestens seit den Aussagen von seinem Berater Patrick Williams hat Moukoko keine Zukunft mehr bei Borussia Dortmund. Trainer Nuri Sahin ließ zuletzt immer wieder durchblicken, dass es für den 19-Jährigen schwierig wird, auf Spielzeit zu kommen. Gegen Eintracht Frankfurt stand er nicht im Kader.