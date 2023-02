Borussia Dortmund: Fängt das schon wieder an? Terzic-Aussagen lassen nichts Gutes erahnen

Sie waren doch gerade glücklich bei Borussia Dortmund. Glücklich, dass man auch im sechsten Spiel des Jahres den sechsten Sieg feiern konnte. Glücklich, dass das Lazarett so gut wie leer gefegt war. Und dann das.

Beim Spiel gegen Werder Bremen musste ausgerechnet Sturm-Juwel Youssoufa Moukoko das Feld noch in Halbzeit eins verlassen. Prompt breiten sich bei Borussia Dortmund Sorgenfalten aus. Die Aussagen von Edin Terzic nach dem Spiel lassen nichts Gutes erahnen.

Borussia Dortmund: Bangen um Moukoko

Hinter Moukoko liegen schwierige Tage. Quasi mit dem Tag seiner Vertragsverlängerung geriet sein steiler Aufstieg ins Stocken. Schwache Leistungen sorgten dafür, dass er zuletzt sogar zweimal über 90 Minuten auf der Bank verbrachte.

Beim Bremen-Spiel dann die große Chance: Terzic warf seinen Youngster wieder von Beginn an rein. Ein Foul von Leonardo Bittencourt, Ex-Spieler von Borussia Dortmund, beendeten die Euphorie schnell. Moukoko humpelte in die Kabine (Hier mehr dazu).

Bittere Terzic-Worte

Dass sich der 18-Jährige eine schwerwiegendere Verletzung zugezogen haben könnte, darauf ließen die Worte seines Trainers schließen. „Es sieht leider nicht ganz so gut aus“, erklärte Terzic nach dem 2:0-Erfolg von Borussia Dortmund.

„Wir haben noch keine genaue Diagnose. Wir müssen den Sonntag und den Montag abwarten, bis wir die Bilder gesehen haben“, so der Coach. „Aber es sieht nicht ganz so gut aus“, wiederholte er nochmals.

Borussia Dortmund: Nächster Ausfall?

Ein längerer Ausfall des Talents ist also nicht ausgeschlossen. Es wäre nicht das erste Mal, dass Moukoko in seiner noch so jungen Karriere schwerer verletzt ist. Schon in der letzten Saison fiel er mehrmals mit einem Muskelfaserriss aus. Auch eine längere Bänderverletzung steht schon in seiner Vita.

Bei Borussia Dortmund werden sie nun die Daumen drücken, dass es am Ende doch nicht so schlimm ausfällt. Immerhin: Durch die Genesung von Sebastien Haller könnte Terzic einen Ausfall besser verkraften als noch in der Hinrunde.