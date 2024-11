Borussia Dortmund: Fans lachen sich ins Fäustchen – Rivale kassiert Transfer-Absage wegen BVB

Die Stimmung bei Borussia Dortmund könnte derzeit wohl besser sein – vorsichtig ausgedrückt. Zwar ist der Rückstand auf die Champions-League-Ränge nach wie vor klein, jedoch wurde vor allem bei der jüngsten 1:3-Pleite in Mainz deutlich: Der BVB hat noch viel Arbeit vor sich.

Doch trotz der aktuellen Mini-Krise ihrer Mannschaft dürften die Fans von Borussia Dortmund jetzt etwas zu Lachen haben. Ein Rivale hatte zuletzt an einem Ex-Dortmunder gebaggert – nun sagt er ausgerechnet wegen dem BVB ab!

Borussia Dortmund: Modeste lässt Schalke-Wechsel platzen

Es war wohl das Transfergerücht der Woche: Ex-BVB-Stürmer Anthony Modeste wurde mit einem Wechsel zum FC Schalke 04 in Verbindung gebracht. Weil der mittlerweile 36-jährige Franzose seit diesem Sommer vereinslos ist, hätte Schalke Modeste sogar zum Nulltarif und sofort an Land ziehen können. Die Entscheidung lag also beim Spieler. Nun verkündete der Stürmer selbst: Der Wechsel ist geplatzt.

Der Grund dafür? Unter anderem Borussia Dortmund! „Als Kölner und ehemaliger Dortmunder fühlt sich ein Wechsel nach Schalke nicht richtig an“, so Modeste gegenüber „Sky“. Die so dringend benötigte Verstärkung im Sturm des Dortmunder Erzrivalen lässt also weiter auf sich warten – für viele BVB-Fans mit Sicherheit eine amüsante Situation.

Modeste will weitermachen

Trotz seines fortgeschrittenen Fußballalters denkt Modeste, der zuletzt in Ägypten bei Al-Ahly kickte, indes noch lange nicht ans Aufhören: „Meine Lust am Fußballspielen ist weiterhin groß und ich bin mehr als motiviert. Im Fußball weiß man nie, was passiert. Ich fühle mich topfit und bin bereit für eine neue Aufgabe“.

Eine Rückkehr zu Borussia Dortmund dürfte jedenfalls auszuschließen zu sein. In seinem Jahr beim BVB konnte Modeste nie wirklich auftrumpfen. Lediglich sein 2:2-Last-Minute-Ausgleichstreffer gegen Bayern München dürfte noch in Erinnerung geblieben sein.