Borussia Dortmund: Wechsel von Bundesliga-Star vom Tisch? BVB steigt wohl aus

Dass Borussia Dortmund bei seinen Transfers häufiger mal in der heimischen Bundesliga fischt, ist kein Geheimnis. Zuletzt wechselten mit Serhou Guirassy und Waldemar Anton sogar gleich zwei Spieler des VfB Stuttgart zum BVB.

Bei einem Star-Spieler von der direkten Konkurrenz ging Borussia Dortmund im Sommer dagegen leer aus. Nun sorgt ein Bericht für enttäuschte Gesichter bei den BVB-Fans – sein Wechsel zu Schwarz-Gelb ist jetzt wohl endgültig vom Tisch!

Borussia Dortmund: Millot kein Thema beim BVB

Enzo Millot war eines der Gesichter der letztjährigen Überraschungssaison des VfB Stuttgart. Der 22-Jährige blühte unter Sebastian Hoeneß regelrecht auf und mutierte zu einem der besten Offensivspieler der Bundesliga. Wenig verwunderlich erscheint da das Dortmunder Interesse an Millot, das diversen Berichten zufolge seit vergangenem Sommer bestehen soll.

Als die „Sport Bild“ im Januar dann allerdings berichtete, in der Dortmunder Chefetage bestehe eine gewisse Uneinigkeit bezüglich der Personalie Millot, rückte ein Wechsel des Franzosen zum BVB in die Ferne. Ein Bericht der französischen „L’Equipe“ untermauert diesen Tatbestand jetzt. Zwar habe man an der Qualität Millots keine Zweifel, allerdings mache man sich beim BVB über die mangelnde Disziplin des Stuttgarters Sorgen.

Millot mit Fehltritten in Stuttgart

Demnach sei der Offensivkünstler in der Vergangenheit mehrfach zu spät zum VfB-Training erschien. Fehltritte, die Millot zuletzt zwar eingestellt haben soll, die Dortmunder Bosse allerdings von einer Verpflichtung des 22-Jährigen abhalten könnte.

Ein finanzielles Risiko würde der BVB mit einem Transfer von Millot jedoch wohl nicht eingehen. Der Franzose ist im kommenden Sommer dank einer Ausstiegsklausel für gerade einmal 18 Millionen Euro zu haben.