Borussia Dortmund: Stuttgart spuckt Gift und Galle – macht es der BVB schon wieder?

Bei Borussia Dortmund läuft es in dieser Saison noch nicht so richtig rund. Trotz zuletzt steigender Formkurve sind die Leistungen noch immer noch zu inkonstant, das zeigte einmal mehr das jüngste 1:1-Unentschieden in Mönchengladbach.

Klar ist: Alles andere als ein Saisonabschluss auf den Champions-League-Plätzen wäre für Borussia Dortmund eine riesengroße Enttäuschung. Dass man dieses Ziel erreicht, ist derzeit keineswegs in Stein gemeißelt. Werden die BVB-Verantwortlichen nun tätig? Der Blick könnte erneut zum VfB Stuttgart gehen!

Borussia Dortmund: Millot ein Thema beim BVB?

Es wäre der bereits dritte Streich! Wie „Sky“ berichtet, soll bei Borussia Dortmund der Name Enzo Millot diskutiert werden. Der Offensivmann des VfB Stuttgart knüpft derzeit nahtlos an seine überragende Vorsaison an und sammelte in dieser Spielzeit bereits zehn Scorerpunkte in 21 Pflichtspieleinsätzen. Nach Serhou Guirassy und Waldemar Anton könnte der BVB also innerhalb kürzester Zeit erneut beim VfB zuschlagen.

Dazu kommt: Für die Borussia könnte Millot zum absoluten Mega-Schnäppchen werden. Denn in dem Vertrag des Franzosen, der noch bis 2028 an die Schwaben gebunden ist, soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 18 bis 20 Millionen Euro verankert sein. Angesichts der konstant starken Leistungen Millots wäre diese Ablösesumme wohl fast schon ein Witz.

BVB in Transferplanungen eingeschränkt

Von einer Verpflichtung des Stuttgarters ist man bei Borussia Dortmund derzeit jedoch noch weit entfernt. Demnach soll es sich in der Causa Millot in der BVB-Chefetage nur um erste Überlegungen handeln. Von einem Angebot soll daher noch längst keine Rede sein.

Dazu kommt: In Dortmund hat man derzeit wenig Planungssicherheit. Das Transferbudget ist knapp, dazu kommen die ungeklärte Zukunft für Donyell Malen oder Giovanni Reyna, die beim BVB alles andere als sicher ist. Bei Enzo Millot heißt es also für alle Dortmunder Fans: abwarten.