Borussia Dortmund: Nach starkem Auftritt in Lille – Nachricht um Beier macht die Runde

War das Spiel in Lille der Auftakt zum großen Durchbruch von Maximilian Beier bei Borussia Dortmund?

Nach einer starken Saison in Hoffenheim war Maximilian Beier im vergangenen Sommer für mehr als 25 Millionen Euro zum BVB gewechselt. Doch bei Borussia Dortmund hatte der viermalige deutsche Nationalspieler an seine guten Leistungen aus der Vorsaison so gut wie nie anknüpfen können.

Kommt Beier endlich bei Borussia Dortmund an?

Das lag auch daran, dass Beier bislang nicht immer auf die Spielzeit kam, die er im vergangenen Jahr noch in Hoffenheim gehabt hatte. Im Sturmzentrum bei den Schwarzgelben ist schließlich Topstar Serhou Guirassy gesetzt.

Und so hatte der 22-Jährige bei Borussia Dortmund ein paar Anlauf-Schwierigkeiten. Doch seine Formkurve zeigte zuletzt nach oben. In der Bundesliga steuerte er beim 6:0 gegen Union Berlin und beim 2:0 auf St. Pauli ein Tor und zwei Vorlagen bei. Und zu einer wahren Leistungs-Explosion kam es dann im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League.

Beiers starker Auftritt in Lille

Beim 2:1 in Lille am Mittwoch (12. März) zeigte Maximilian Beier einen beeindruckenden Auftritt. Vor dem Foul an Guirassy, das zu einem Elfmeter führte, den Emre Can zum 1:1 verwandelte, spielte Beier einen sehenswerten Pass in den Lauf seines Sturm-Kollegen. Und das 2:1 erzielte Beier mit einem kraftvollen Schuss in den rechten Winkel selbst.

Und kaum zeigt Beier im BVB-Dress starke Leistungen, da macht sofort die erste Nachricht um ein großes Interesse des FC Bayern am Dortmunder Angreifer die Runde. Das spanische Portal „Fichajes“ will erfahren haben, dass die Münchner den BVB-Stürmer ins Visier genommen haben.

Bayern an BVB-Stürmer interessiert?

Was zunächst weit hergeholt klingt, wirkt auf den zweiten Blick gar nicht mal so verrückt. Fakt ist: Der FC Bayern sucht schon seit Längerem händeringend nach einem Ersatz für Harry Kane. Denn abgesehen vom englischen Superstar haben die Bayern keinen einzigen klassischen Mittelstürmer im eigenen Team.

Daher sollen die Münchner schon vor dieser Saison an Beier interessiert gewesen sein, der sich dann jedoch für Borussia Dortmund entschieden hatte. Wagt der FCB nun einen zweiten Anlauf?