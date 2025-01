Borussia Dortmund vor Star-Transfer? BVB fragt bei ManUnited an

Der Winter-Transfermarkt nimmt immer mehr Fahrt auf. Und auch wenn Borussia Dortmund eigentlich gar nicht aktiv werden wollte, hat die maue Hinrunde samt Verletzungsproblematik die Bosse umgestimmt.

Nach zuletzt durchwachsenen Leistungen hat Borussia Dortmund auf der ein oder anderen Position wohl Handlungsbedarf. Nun könnte sich jedoch ein echter Hammer-Deal anbahnen – kommt dieser Premier-League-Star wirklich zum BVB?

Borussia Dortmund: Was läuft da mit Marcus Rashford?

Marcus Rashford hat sich bei Manchester United mächtig ins Abseits geschossen. Der 27-Jährige sorgte in den letzten Wochen mit einem Interview für Aufsehen, in dem er seine Wechselgedanken deutlich unterstrich. Für den neuen United-Trainer Ruben Amorim ein absolutes No-Go. Der Portugiese strich Rashford sofort aus dem Kader. Seitdem ist der Spieler außen vor – und könnte vor einem Abgang stehen.

Ein möglicher Abnehmer? Borussia Dortmund! Das berichtet nun der gut vernetzte Sportjournalist Fabrizio Romano. Demnach habe sich der Revierklub bereits bei Manchester United nach den Konditionen für einen möglichen Rashford-Deal erkundigt. Allerdings seien die Gespräche noch in einem frühen Stadium.

Konkurrenz aus Mailand

Von einem Abschluss der Verhandlungen ist man in Dortmund jedoch noch weit entfernt. Das dürfte vor allem an dem Mega-Gehalt liegen, dass der Offensivmann derzeit in Manchester einstreicht. Dieses soll bei über 18 Millionen Euro liegen – für den BVB eine unbezahlbare Summe. Auch deswegen dürfte derzeit maximal eine Leihe von Rashford im Raum stehen.

Dazu kommt: Der AC Mailand soll ebenfalls Interesse an dem 60-fachen englischen Nationalspieler angemeldet haben. Demnach seien die Vertreter des United-Profis sogar schon in der italienischen Metropole, um erste Gespräche mit den Verantwortlichen der „Rossoneri“ zu führen. Der BVB wird sich also strecken müssen, um Rashford tatsächlich nach Dortmund zu lotsen.