Borussia Dortmund: Terzic-Ansage zu kriselndem Star – „Haben es noch nicht geschafft“

Bei Borussia Dortmund gibt es derzeit an allen Ecken und Enden Probleme. Die Offensive? Zu ungefährlich. Die Defensive? Zu anfällig. Abseits des Platzes gehen sich die Spieler gegenseitig an. Und über allem schwebt wie immer die Frage nach der Mentalität.

Sinnbildlich für die kriselnde Mannschaft ist Donyell Malen. Der scheint auch im zweiten Jahr bei Borussia Dortmund noch nicht gänzlich angekommen. Nach der Personalie gefragt, spricht Trainer Edin Terzic Klartext.

Borussia Dortmund: Malen mit Schwierigkeiten

30 Millionen Euro legte der BVB 2021 für Malen auf den Tisch. Eine Investition, die sich bisher nicht ausgezahlt hat. In seiner Premieren-Saison gelangen dem Angreifer fünf Ligatore. Aktuell steht er in der Bundesliga bei null Treffern – obwohl er immer wieder große Chancen hat. Dabei hatte er mit einem starken Auftritt in der ersten Pokalrunde Hoffnungen genährt, der Knoten könne geplatzt sein.

„Donny hatte keinen leichten Start“, ergreift Terzic vor dem Heimspiel gegen Stuttgart Partei für seinen Spieler. Denn nach dem Pokalspiel gegen 1860 München habe ihn die Verletzung komplett aus der Bahn geworfen.

Terzic nimmt Angreifer in die Pflicht

Malen steht sinnbildlich für die aktuelle Saison. Mit insgesamt nur 13 Treffern dümpelt Borussia Dortmund aktuell im Tabellenmittelfeld. Ein Grund, warum Terzic bei seiner Antwort die gesamte Offensive mit einbezieht.

„Wir haben es noch nicht geschafft, die Vielzahl an Möglichkeiten in Torchancen umzumünzen“, kritisiert der Coach. „Da zähle ich nicht nur Donny, sondern alle, die auf diesen Positionen, zu.“

Borussia Dortmund: Das fordert Terzic

Dann kehrt er aber doch noch mal zum Niederländer zurück. „Ich finde, dass der immer wieder gut und gefährlich zum Abschluss kommt. Er hat einen herausragenden rechten Fuß“, lobt er.

Zudem habe Malen aufgrund seiner Fähigkeiten im Abschluss viele Möglichkeiten, zu vollenden. Im Training zeige er dies regelmäßig. „Wir sind uns sicher, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir es auch am Spieltag sehen“, ist Terzic überzeugt.