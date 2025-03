Borussia Dortmund: Kovac-Klartext nach Mainz-Erfolg – „Dann bringt es alles nichts“

Borussia Dortmund kann mächtig durchatmen! Schwarz-Gelb kommt mit einem wichtigen Erfolgserlebnis aus der Länderspielpause und gewinnt das schwere Heimspiel gegen Mainz 05 mit 3:1. Für Niko Kovac war es erst der zweite Bundesliga-Heimsieg als BVB-Coach.

Mit dem Dreier gegen die 05er hält Borussia Dortmund die Hoffnungen auf eine internationale Teilnahme in der nächsten Saison am Leben. Kovac wollte davon nach dem Spiel allerdings nicht hören.

Borussia Dortmund: Kovac wird nach Heimsieg deutlich

Zwei Tore von Maximilian Beier, zwei Torvorlagen von Nico Schlotterbeck und ein überragender Emre Can, der Treffer Nummer drei erzielte: Diese drei Akteure waren die Hauptfaktoren für den ersten Sieg gegen Mainz seit vier Spielen. In den vergangenen Jahren sah Schwarz-Gelb gegen Mainz nie sonderlich gut aus, das änderte sich am Sonntagnachmittag im heimischen Westfalenstadion.

Mit den drei Punkten macht der BVB wieder etwas Boden gut, überholt unter anderem den VfB Stuttgart und steht mit 38 Punkten nach 27 Spieltagen auf Platz zehn der Bundesliga. Auf Platz sieben sind es vier Punkte Rückstand, auf den Champions-League-Rang vier sind es sieben Zähler.

Die Situation des BVB ist weiterhin alles andere als gut, das machte auch Kovac nach dem Spiel gegen Mainz deutlich. „Ja, es ist leicht besser“, antwortete er bei „DAZN“ auf die Frage, ob der Blick auf die Tabelle immer noch weh tue. „Die Ergebnisse haben heute für uns wieder gestimmt, aber wenn du selber nicht gewinnst, dann bringt das alles nichts“ machte der 53-Jährige deutlich.

BVB steht vor harten Wochen

„Heute haben wir mal gewonnen, aber wir haben noch einiges zu tun. Es sind noch sieben Spiele zu gehen“ machte Kovac klar. Angesichts der kommenden Partien dürfte Bescheidenheit nicht die schlechte Devise sein. Am kommenden Wochenende geht es gegen den SC Freiburg (Samstag, 05. April, 15.30 Uhr), ehe mit dem FC Barcelona und dem FC Bayern im Drei-Tages-Rhythmus zwei absolute Brocken warten. Nach dem Rückspiel gegen die Katalanen wartet dann noch das Borussen-Duell gegen Gladbach.

„Langweilig wird es in jedem Fall nicht“, schmunzelte Kovac ob des Programms in den nächsten Wochen. „Das wird richtig knackig“, ergänzte der BVB-Coach. Schwarz-Gelb werden weiterhin nur Siege helfen – in der Bundesliga, um doch noch die Europapokal-Qualifikation zu packen, in der Champions League, um Hansi Flick und Barca auszuschalten.