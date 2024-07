Borussia Dortmund: Nächster Anlauf? BVB hat Maatsen-Ersatz erneut im Visier

Die Transferplanungen von Borussia Dortmund laufen derzeit nicht so wie gewünscht. Die Komplikationen beim Medizincheck von Serhou Guirassy bereiten den BVB-Bossen Sorgenfalten und auch für Ian Maatsen ist noch kein Ersatz gefunden.

Zumindest auf der dünn besetzten Linksverteidigerposition könnte man nun jedoch fündig geworden zu sein. Bei Borussia Dortmund soll der Blick in die Premier League gehen – und zwar zu einem Topklub!

Sergio Reguilon ein Thema bei Borussia Dortmund?

Wie der britische Journalist Ben Jacobs verriet, soll der Name Sergio Reguilon zur Diskussion stehen: „Ich habe in den letzten 24 Stunden gehört, dass man Dortmund als mögliche Adresse für Reguilon beobachten sollte. Wir wissen, dass sie Ian Maatsen wollten, der spielt jetzt bei Aston Villa. Dortmund sucht weiter auf dieser Position und intern haben sie Reguilon als Möglichkeit diskutiert“.

Ein handfester Hinweis auf einen Transfer ist das natürlich noch nicht. Dennoch zeigt es, in welchen Sphären der BVB mittlerweile auf dieser Position scoutet. Reguilon hat seit zwei Jahren kein Spiel mehr für seinen Klub Tottenham Hotspur absolviert. In dieser Zeit war er an insgesamt drei Vereine ausgeliehen, bei denen er nur sehr unregelmäßig zum Einsatz kam. Lediglich beim FC Brentford sammelte er in der abgelaufenen Rückrunde Minuten. Bei Manchester United und Atlético Madrid sah das anders aus.

Egal, ob es zu einem Reguilon-Transfer kommt oder nicht: Borussia Dortmund droht sich auf der Linksverteidigerposition qualitativ zu verschlechtern. An das Niveau von Ian Maatsen werden sowohl Reguilon als auch der wieder genesene Ramy Bensebaini wohl kaum anknüpfen können.

Möchte man jedoch bei Reguilon einen Vorstoß wagen, kommt derzeit nur ein fester Transfer infrage. Denn: Der gebürtige Madrilene besitzt bei den Spurs nur noch einen Vertrag bis 2025. Fraglich, ob man in Dortmund das Risiko einer langfristigen Bindung an den Spanier eingehen möchte.