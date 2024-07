BVB bekommt Anfrage von England – und muss sofort ablehnen

Das zweite Halbfinale der Europameisterschaft 2024 steigt am Mittwochabend (10. Juli) in Dortmund. Im Stadion von Borussia Dortmund treffen die Niederlande und England aufeinander. Mit dabei sind unter anderem BVB-Star Donyell Malen und Ex-BVB-Star Jude Bellingham.

Schon einen Tag vor dem EM-Halbfinale kam die englische Nationalmannschaft in Dortmund an und nahm das BVB-Stadion unter die Lupe. Für den Social-Media-Account wurden dann auch selbstverständlich Fotos gemacht. Als dann aber noch eine Anfrage an Borussia Dortmund geschickt wurde, konnten sie nur ablehnen.

BVB: Komische Anfrage der „Three Lions“

Während die Niederländer große Probleme bei ihrer Anreise hatten und erst um 21 Uhr in Dortmund landeten, lief bei den Engländern alles glatt. Sie konnten sich den Spielort schon vorab einmal anschauen und eine kurze Platzbegehung machen.

Mit dabei war natürlich auch Kapitän und Superstar Harry Kane. Von ihm und Trainer Gareth Southgate machte die Social-Media-Abteilung dann auch Fotos, lud diese bei Instagram hoch und verlinkte den BVB.

Aber das war noch nicht alles: Die „Three Lions“ luden Borussia Dortmund zu einer Kollaboration ein. Diese Einladung musste der BVB aber natürlich ablehnen. Hätten sie die Einladung angenommen, wäre Harry Kane auf dem Instagram-Account des BVB aufgetaucht.

Warum das unangebracht wäre, muss man wahrscheinlich gar nicht erklären. Kane steht beim FC Bayern München unter Vertrag, dem direkten Konkurrenten von Borussia Dortmund in der Bundesliga.

„Wer sagt’s ihnen?“

Der BVB teilte ein Foto der Anfrage bei „X“ (ehemals Twitter) und schrieb dazu „Wer sagt’s ihnen?“. Die Fans reagierten amüsierten und forderten sofort: „Ablehnen“. Diese Reaktion dürfte kaum überraschen.