Borussia Dortmund: Konkurrenz vor Mega-Coup – BVB muss sich warm anziehen

Borussia Dortmund hat derzeit mit inkonstanten Leistungen zu kämpfen. Das zeigte vor allem das jüngste Unentschieden in Mönchengladbach. Beim BVB ist noch viel Luft nach oben. Die Champions-League-Ränge bleiben in der Bundesliga aber in Reichweite.

Nun erreicht die Verantwortlichen von Borussia Dortmund jedoch eine besorgniserregende Nachricht. Ein direkter Konkurrent könnte schon bald auf dem Transfermarkt zuschlagen. Mit diesem Coup hätte wohl kaum jemand gerechnet!

Borussia Dortmund: Bayer Leverkusen vor Güler-Verpflichtung

Arda Güler gilt derzeit als wohl eines der größten Talente im europäischen Fußball. Der türkische Nationalspieler wechselte bereits im Sommer letzten Jahres im Alter von nur 18 Jahren für 20 Millionen Euro zu Real Madrid, zeigte zudem bei der EM 2024, zu was er schon jetzt in der Lage ist. Trotz dessen wartet Güler noch auf seinen Durchbruch in der spanischen Hauptstadt. Macht sich das ein BVB-Konkurrent zu Nutze?

Ausgeschlossen ist das derzeit nicht. Denn wie „Sky“ berichtet, soll Bayer Leverkusen die Situation von Güler genau beobachten. Demnach sollen die Verantwortlichen des amtierenden deutschen Meisters bereits vor Gülers Wechsel nach Madrid an dem Flügelspieler dran gewesen sein. Der Kontakt zur Spielerseite soll seitdem nicht abgerissen sein. Nun könnte man einen neuen Anlaufversuch sagen.

Güler will sich durchsetzen

Dass Güler letztendlich in Leverkusen landen könnte, erscheint derzeit jedoch unwahrscheinlich. Demnach will sich der Spieler bei den Königlichen durchsetzen, auch der Verein plant langfristig mit dem Mega-Juwel.

Dazu passt: Der 19-Jährige findet sich in Madrid in dieser Spielzeit immer besser zurecht. Beim jüngsten Auswärtssieg gegen den FC Girona erzielte Güler sogar sein erstes Saisontor. Es scheint also vieles darauf hinauszulaufen, dass Bayer Leverkusen in dieser Causa leer ausgeht.