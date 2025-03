Bei Borussia Dortmund ein Mega-Flop – jetzt sind ausgerechnet die Bayern an IHM dran!

Borussia Dortmund hat in den vergangen Jahren bei dem oder anderen Transfer mächtig danebengegriffen. Ein gutes Beispiel dafür: Leonardo Balerdi. Der Innenverteidiger wechselte einst als vielversprechendes Talent aus Argentinien zum BVB, konnte sich bei Schwarz-gelb aber nicht durchsetzen.

Bereits nach eineinhalb Jahren gaben die Verantwortlichen von Borussia Dortmund den Youngster auf. Olympique Marseille sagte danke und zog den Rechtsfuß an Land. Dort hat sich Balerdi prächtig entwickelt, ist inzwischen sogar Kapitän. Nun könnte der nächste große Karriereschritt bevorstehen.

Borussia Dortmund: Ex-Flop Balerdi bei den Bayer auf dem Zettel

Das wäre mal eine echte Überraschung: Wie das Portal „livefoot.fr“ berichtet, soll der ehemalige BVB-Flop knapp fünf Jahre nach seinem Abschied aus Dortmund beim FC Bayern München auf dem Zettel stehen. Demnach soll der deutsche Rekordmeister nach einer qualitativen Alternative in der Innenverteidigung suchen, die das etatmäßige Duo aus Min-jae Kim und Dayot Upamecano ergänzt.

Auch interessant: Hammer um Ex-BVB-Star! Kehrt er auf die große Bühne zurück?

Und das Münchener Interesse ist offenbar schon konkret. Denn Sportdirektor Christoph Freund und Trainer Vincent Kompany sollen Balerdi bereits persönlich unter die Lupe genommen haben, waren sie bei der 1:3-Niederlage von Marseille bei Paris Saint-Germain zu gegen.

Hohe Ablöse für Balerdi?

Über die Ablösevorstellungen aus der französischen Hafenstadt gibt es unterdessen verschiedene Medienberichte. Die „Gazzetta dello Sport“ schreibt von 20 Millionen Euro, „RMC“ wiederum berichtet über satte 45 Millionen Euro, die Marseille für seinen Spielführer fordert.

Der FC Bayern München muss sich in der Causa Balerdi also auf ein teures Unterfangen einstellen. Dazu kommt: Mit der AS Rom ist ein weiterer europäischer Top-Klub an dem Ex-Dortmunder dran. Bahnt sich ein Wettbieten an? Die kommenden Wochen werden Aufschluss geben.