Borussia Dortmund: Kovac-Vulkan bricht aus! Kabinen-Wutrede enthüllt

Lange hatte sich Niko Kovac das Elend angeschaut, es schöngeredet, sich vor seine Stars gestellt. Jetzt ist Schluss mit lustig. Bei Borussia Dortmund gab es die große Kovac-Eruption.

Am Tag nach dem jämmerlichen 0:1 gegen Augsburg faltete der Trainer von Borussia Dortmund seine Mannschaft laut einem Bericht mächtig zusammen. Der Tenor seiner Wutrede: Ab jetzt weht beim BVB ein anderer Wind.

Borussia Dortmund: Kovac mit Wut-Ansprache

Er streichelte, er lobte, er vertraute – doch jetzt ist das Fass übergelaufen. Seit seinem Amtsantritt hatte Kovac mit fast schon befremdlichem Positivismus und Optimismus über die Situation des Vereins und die Spieler gesprochen. Der als harte Hund bekannte Coach war nach Außen ein zahmer Welpe. Doch jetzt reicht es ihm!

Wie „Sky“ berichtet, gab es am Sonntag (9. März) die große Explosion. Tags zuvor hatte sich Schwarzgelb bis auf die Knochen blamiert. Einmal mehr – und doch war es anders. Das 0:1 gegen Augsburg war in Belangen der neue Tiefpunkt. Und er zerstörte alle Illusionen derer, die zuletzt einen Aufwärtstrend erkannt hatten.

Schluss mit Kuschelkurs

Dazu zählte auch Niko Kovac. Schon auf der Pressekonferenz nach dem Spiel war er schmallippig, wirkte angeschlagen und übte deutliche Kritik. Einen Tag später folgte Tabula rasa. Erst gab es ein Extratraining und eine Ansage von der Chefetage (hier mehr). Dann faltete der Trainer seine Mannschaft in einer halbstündigen Kabinenansprache nach Strich und Faden zusammen. Unmissverständlich machte er dabei klar: Ab heute weht ein anderer Wind.

Dabei nahm er die Spieler deutlich in die Pflicht. Jeder solle in den Spiegel schauen und seinen Anteil an der Misere erkennen. Und er kündigte auch personelle Konsequenzen an. Schon am Mittwoch gegen den OSC Lille (21 Uhr) kann, ja wird es wohl drastische Veränderungen geben.